Trabajadores de la planta hormigonera exigen la apertura de paritarias

Los empleados de la Planta Hormigonera se encuentran llevando a cabo una medida de fuerza por la falta de una convocatoria a por paritarias. El Municipio depositó ayer los haberes de febrero sin ningún tipo de incremento salarial.

Carlos Albornoz, referente de ATE, sostuvo por Somos Salta que se encuentran en Asamblea permanente desde el lunes: “Tuvimos una reunión con el nuevo directivo, Federico Casas, nos dijo que le iba a informar la situación a la intendenta, y tenemos otra problemática que no está funcionando la planta por falta de insumos, no hay cemento desde noviembre, los compañeros no tienen guantes ni elementos de trabajo. Hoy cobraron el sueldo los municipales y no hay nada de aumento”.

El sindicalista manifestó que el 100% de la Planta se encuentra respetando la medida de fuerza. “Que venga la intendenta, que conozca a los compañeros y podamos exponer nuestras necesidades. Si no nos llaman vamos a tener que endurecer la medida con una movilización. Ya cobró la administración pública de la provincia con ese primer aumento del 8% y $2.000 por única vez, hoy tienen paritarias los docentes para arreglar marzo y a nosotros no nos tienen en cuenta. Hemos pedido la apertura de paritarias, pero no nos llamó nadie todavía”.