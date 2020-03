El comerciante Juan Silisque amenaza con quitarse la vida por no poder trabajar

Decidió encadenarse en el ingreso de la Catedral Basílica solicitando que sus reclamos sean escuchados. "Hace más de seis años me destrozaron el negocio en el Parque San Martín, en la gestión de Sáenz tenía un permiso provisorio y ahora me sacaron y no me quieren renovar" indicó.

Desde las 7, el comerciante Juan Silisque se encadenó en pedido de trabajo, ya que reclama que el área de Control Comercial de la secretaría de Protección Ciudadana no le permiten continuar son su actividad comercial.

"Hace más de seis años me destrozaron el negocio en el Parque San Martín, en la gestión de Sáenz tenía un permiso provisorio, estaba en la peatonal vendiendo juguetes, vasos, útiles y no le quedó otra al nuevo director Sr. Guido de hacerme sacar, y aun así les mostré mi certificado de discapacidad porque mi permiso se había vencido en diciembre y no me querían renovar”.

A esto, Silisque indicó: “Ellos no me quiere a mí porque yo veo todos los días como hacen plata los inspectores y todos desde yo los conozco, hace 30 años, son coimeros” denunció.

Además de las cadenas, el comerciante se apuntaba con un cuchillo, tenía un bidón con nafta más una garrafa. “No tengo drama de prenderme fuego, estoy decidido de hacer lo que sea. Me quitaron el lugar, el permiso, y me quitaron la mercadería equivalente a 40 mil pesos y tenía plata que había sacado del banco que había puesto en la caja para pagar mi alquiler porque yo no tengo casa, todo se lo llevaron” aseguró al móvil de Multivisión Federal.

Finalmente reiteró su pedido al Gobierno de la Ciudad de Salta: “Necesito una fuente de trabajo, una casa para vivir dignamente, un trabajo porque ya que no me quieren dejar trabajar que me den un trabajo”.