Estafa, amenazas y persecución: la grave denuncia de una abogada salteña

Una familia salteña vive una pesadilla desde finales de 2017 cuando decidieron confiar en una persona conocida para el loteo y construcción de casas en el barrio Intersindical, en la zona sur de la ciudad. Ellos son dueños de un terreno y un hombre, a quien conocían desde hace muchos años, se ofreció a hacerlo con la excusa de que no tenía trabajo.

Hasta ese momento, no sospechaban nada de lo que iba a suceder después, que iban a terminar perdiendo $1.500.000, cinco lotes y mucha gente se iba a haber afectada por su accionar. Resultó ser un estafador serial, que trabaja con tres personas más, cobrando un dinero por casas que después no pensaba entregar.

En diálogo con InformateSalta, Agustina Acedo, la damnificada, contó que recién después de unos meses, cuando volvieron de vacaciones, se dieron con que el dinero de unos boletos de compra – venta que había cobrado, no estaba.

“Algunas personas pagaban cuotas, después nos enteramos que se las hizo depositar en la cuenta de banco, o hacían que vayan a una oficina a pagarles cuotas. Cuando mi marido firma los boletos este chico que ya había cobrado sin autorización el dinero se justifica diciendo que lo iba a utilizar para realizar las obras que tenía que ejecutar por contrato, como además se le iba a pagar comisión por las ventas realizadas nunca nos imaginamos que iba a quedarse con el dinero”, dijo.











Con el correr de los meses, tras el reclamo de una mujer que compró un terreno y que veía que las obras no avanzaban, descubrieron que habían sido engañados. El hombre, que en ese momento no podía manejar hasta el lugar, recibía fotos de supuestos trabajos que se estaban haciendo pero que en realidad pertenecían a otros loteos.

“En abril de 2018 nos enteramos que todo era fantasía y mentira, nos enteramos que se dedicaba a hacer estafas. Nosotros hicimos la denuncia en mayo, que está todavía en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos. Nos enteramos que este chico había contratado una inmobiliaria trucha, que se dedicó a vender el loteo y a cobrar 10 mil dólares de adelanto a todas las personas. Ampliamos la denuncia, hicimos las desvinculaciones contractuales respecto a la obra”, detalló.

Ella es abogada y aseguró que tuvo que realizar un juicio civil para destrabar un embargo y demostrar que ellos tan solo eran los dueños del terreno, no los instigadores de la estafa. “El año pasado a mediados de febrero me enteré que seguían operando, ofrecían a la gente lotes en loteos inexistentes a cambio de que los damnificados no hicieran las denuncias correspondientes. Hasta el día de hoy muchas personas no han denunciado esperando que les den en compensación otros terrenos que desde ya no existen. Mi loteo si existe y se está terminando y a las personas que firmaron el boleto de compra – venta se les está entregando, ya tienen posesión de los terrenos, porque esa gente no tiene la culpa y se les está cumpliendo”.

Según señaló a este medio, la mujer no solo fue víctima del accionar delictivo sino que fue amenazada por Carlos Antonio Huergo (padre) quien le quiso pegar ayer y una oficial de policía se interpuso para evitar las agresiones. Hoy frente a todo el mundo en el Centro Cívico Grand Bourg y hace dos años cuando los citó a su estudio para ver cómo le iban a devolver el dinero.

“Me dijeron que tenga cuidado que ellos están custodiados por ex comisarios de la Federal, yo terminé con la presión baja, descompuesta, porque nunca tuve un problema legal en mi vida y me tengo que bancar todo esto. Tengo miedo por mí y mi familia”, expresó.







¿Cómo se gestaba la estafa?

Carlos Adrián Huergo, quien los contactó, decía trabajar para otro hombre y a su vez trabajarían para una empresa que se llamaba Concagua, cuyos dueños eran una señora y su marido, quien firmaba los recibos, terminó quitándose la vida por las presiones recibidas.

“A la gente que ellos estafaron la recibían en un coseguro de salud, Más Salud Noa se llamaba, quedaba en el pasaje del costado de la Comisaría Primera. Les prometían otros terrenos. A muchos, además, le sacaron plata diciéndole que trabajaban plata como financiera, completísimo son. Ya disolvieron ese coseguro y están armando de vuelta uno trucho para cooptar gente y capitales”, indicó.







La causa

Si bien Huergo fue imputado tras la denuncia, la causa no presenta grandes avances pese a que la damnificada asegura tener pruebas y testigos de todo lo sucedido. “Hice los pedidos de allanamientos y secuestros de elementos, pero no se hicieron. Pedí además que vaya la Brigada a investigar o se presente algún policía como comprador para comprobar que seguían operando, me respondió que eso sería hacerles una cama y que eso no era válido".

Ahora, con el cambio de fiscal y de Procurador General, Agustina anhela que pueda tener mayor celeridad y puedan lograr la detención de los implicados, principalmente para evitar que más gente siga cayendo en su trampa.