La ministra de Salud de Reino Unido se contagió con coronavirus

La ministra de Salud del Reino Unido, Nadine Dorries, decidió autoaislarse luego de que este martes le diera positivo el test de coronavirus COVID-19. El jueves pasado había estado en Westminster para una recepción en Downing Street con el primer ministro Boris Johnson, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, y se enfermó el viernes.

Se trata de la primera parlamentaria del Reino Unido en ser diagnosticada con coronavirus, que se propagó todavía más este martes. Con el sexto muerto y un total de 382 casos confirmados, esto significa un crecimiento de 54 en el último día, según informó el sitio Minuto Uno.

En una declaración pública, la ministra Dorries reconoció: "Puedo confirmar que he dado positivo por coronavirus. Tan pronto como me informaron, tomé todas las precauciones recomendadas y me aislé en casa".

También reveló: "Public Health England (PHE) ha comenzado el rastreo detallado de contactos y el departamento y mi oficina parlamentaria están siguiendo de cerca sus consejos".

En otro tramo de su declaración, la funcionaria con coronavirus, indicó: "Me gustaría agradecer a PHE y al maravilloso personal del NHS que me han brindado consejos y apoyo".

A su vez, el secretario de Salud, Matt Hancock, dijo que "lamentaba mucho" escuchar las noticias respecto al contagio de coronavirus de Dorries, pero aseveró que "ella había hecho lo correcto al aislarse en casa".

"Todos le deseamos lo mejor mientras se recupera", expresó sobre el cuadro de coronavirus de la ministra e indicó: "Entiendo por qué las personas están preocupadas por esta enfermedad. Haremos todo lo posible para mantener a las personas seguras, en base a la mejor ciencia posible".