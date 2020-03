Jimena Salas: Antes de fin de mes, la causa será elevada a juicio

A más de tres años del homicidio de Jimena Salas, ocurrido en su vivienda en la localidad de Vaqueros, Abel Cornejo, Procurador General de la Provincia, en el programa “Agenda Abierta” que conduce el periodista Daniel Gutiérrez, confirmó que “una parte de la causa” será elevada a juicio en los próximos días.

En esta primera etapa, serán juzgados Sergio Horacio Vargas, quien permanece detenido acusado de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por el precio o promesa remuneratoria, en calidad de partícipe secundario, y el viudo Nicolás Federico Cajal Gauffin por encubrimiento agravado.









No obstante, aclaró que “otra parte queda abierta porque para faltan autores”, en referencia a quiénes fueron los que llevaron adelante el brutal asesinato. “Es una causa para nosotros paradigmática que se esclarezca, ojalá podamos redondear el móvil, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, subrayó en Agenda Abierta.

Además comentó que también se lleva adelante un sumario administrativo respecto de la actuación de uno de los fiscales de la causa, Pablo Paz. “Hay una cuestión que no me entra en la cabeza ni me entrará jamás es que se haya cremado el cuerpo horas después de haber sido encontrado, pese a la cantidad de puñaladas que tenía y todo lo que pasó”, manifestó.

En el mismo sentido, puso en duda el motivo por el cual no se allanó el domicilio, ni se revisó el automóvil ni tampoco se tuvo en cuenta que la alarma de la casa donde vivía Jimena estaba interrumpida “Hay una serie de cosas que son por lo menos sospechosas, a mi no me dejó satisfecho así que yo consideré que había que hacer un sumario administrativo”.

Por último, negó que exista interés mediático o político en el caso. “El interés está en descubrir la verdad y ahora se va a ir a juicio”, concluyó.