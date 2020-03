Se robaron el sable de Güemes en la plaza central de General Güemes

En General Güemes, se robaron el sable del monumento al general Martín Miguel de Güemes, ubicado precisamente en la plaza central, frente al edificio comunal, la Iglesia y la propia Policía.

Aparentemente ocurrió el día sábado, entre los festejos por la victoria de Boca un grupo de personas se subió al monumento ocasionando varios daños, entre ellos la desaparición del sable del monumento entre otras cosas.







El periodista de esa ciudad, José Cadena investigó el caso y nos comentó: "A partir de varias denuncias me llegué al lugar y pude observar lo que los vecinos me dijeron. Pude observar que el sable no estaba. Inmediatamente me llegué a la sede policial del lugar donde me comentaron que se lo entregaron al municipio. Me llegué al municipio y tampoco tenían conocimiento que le faltaba el sable al monumento. Pregunté en otras áreas pero la gran sorpresa que me lleve es que nadie sabía nada".