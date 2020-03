Suspensión de clases en Salta, habrá guardias mínimas y comedores escolares

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en concordancia con el Gobierno provincial y nacional, suspendió las clases desde este lunes 16 hasta el martes 31 de marzo, a fin de tomar medidas preventivas por la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

Solo deberá presentarse en la unidad educativa el personal docente y no docente, no comprendido en el grupo de riesgo. A partir del martes 17 el personal deberá estar a disponibilidad según la autoridad del establecimiento lo determine, garantizando la apertura de los establecimientos educativos, minimizando la concurrencia de personal docente y no docente mediante guardias por turnos, reduciendo el horario de atención al público, el cual deberá ser informado a toda la comunidad educativa.

En caso que la escuela cuente con servicio de comedor, el equipo directivo deberá planificar las estrategias más convenientes para garantizar la provisión de los alimentos a los estudiantes que así lo requieran, respetando las medidas de seguridad previstas por el Ministerio de Salud (se recomienda el establecimiento de diversos turnos, evitando aglomeraciones).

Se deberá garantizar los procedimientos de limpieza y desinfección de los edificios, el mobiliario y los equipamientos afectados a las actividades educativas y garantizar la provisión de los suministros necesarios durante este período de excepcionalidad.