Campo Santo: golpiza y amenazas de muerte a periodistas de parte de una abogada 

El terrible hecho habría ocurrido ayer por la tarde en las afuera de FM La Mega, medio que le pertenece a Enrique Ciclera. La denuncia por el cobarde ataque ya fue radicada.

Ante tal agresión Ciclera fue entrevistado junto a sus colegas por Canal 7 y contó “Yo estaba afuera de la radio vino con un fierro en la mano y me golpeó y el marido así como viene sin mediar palabra y nada, empezó a las trompadas provocando un corte al costado del ojo por el cual me hicieron puntos. Luego salió Arturo López, que también fue agredido porque lo golpearon en el rostro tirándolo al piso es un hombre de 80 años de edad y lo podrían a ver matado”

Ciclera dijo que la agresión sería por dichos o comentarios vertidos en su medio porque de otra forma no entiende los motivos “Bueno en la radio se dicen algunos dichos y opiniones, a lo mejor puede ser que por eso, pero yo creo que por otra cosa no es, porque no le debemos plata a nadie ni mucho menos ellos”

En tanto el hombre de 80 años, Arturo López recibió algunos golpes hasta quedar en el piso por parte del marido de la Letrada. Agradece estar en pie con su avanzada edad y ante la cobarde agresión de un joven de 30 años.

“Fui víctima de las circunstancias si se puede decir, porque yo lo único que pretendía era separar, porque cuando vi que le pegaba a mi compañero Enrique Ciclera, yo salí para separarlos yo no tenía ningún objeto ni nada en la mano, le tengo que decir que soy una persona de 80 años peso 60 kilos, padezco de una enfermedad que se llama artritis, a la cual me cuesta que sostenerme en pie es una enfermedad que afecta a todo lo que son las articulaciones, el hombre que me golpeó debe tener más o menos 35 años calculo, el me propinó un golpe tirándome al piso en ese momento pensé que me quebré la cadera por el golpe pero gracias a Dios estoy bien. Tengo mucho miedo porque me pase algo porque nos amenazaron de muerte y hago responsable si me pasa algo a la doctora Anabel Aparicio".

Emiliano Hoyos por su parte, que fue quien quedó de testigo contó que teme por su vida y la de su familia ya que los amenazaron de muerte. “Yo vi como los golpearon y nos amenazaron de muerte y la verdad temo por mi vida y por la de mi familia. Mis compañeros hicieron las denuncias correspondientes y no vamos a parar hasta que se haga justicia”