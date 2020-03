Con restricciones, el CCM continúa con sus puertas abiertas

Al igual que en la jornada del viernes, las puertas del Centro Cívico Municipal, sito en Av. Paraguay 1240, continúan abiertas para la atención de los contribuyentes con algunas restricciones a los fines de contener y minimizar los factores de riesgo vinculados a la transmisión del Coronavirus Covid-19.

En esa línea, Mónica Torfe, subsecretaria de Salud y Ambiente Humano, en diálogo con InformateSalta, recomendó realizar los trámites de forma online a través de la página de la municipalidad y utilizar canales alternativos para evitar la concentración de gente.

“En el CCM se está trabajando, todos los trámites se hacen, pero si lo podemos hacer de forma online es mejor”, detalló.

En ese marco, pidió a la sociedad tomar conciencia de la situación sanitaria y ser responsables para cuidarnos entre todos. “Queremos recalcar que es necesario que todos colaboremos, que no nos enojemos, que es para la protección de todos, y si necesitan ir sí o sí porque a lo mejor no saben hacer el pago online o no tienen máquina, tal vez lo puedan hacer en otro horario”, subrayó.

A su vez, confirmó que todos los vencimientos, como por ejemplo, el carnet de conducir, se extienden automáticamente por 30 días.

Por último, recordó que los empleados que se encuentren grupos de riesgo deberán solicitar la licencia preventiva por quince días corridos, con goce íntegro de haberes –incluido sus adicionales- y deberán cumplir con su horario de trabajo desde sus casas.

Canales alternativos

• Secretaría de Protección Ciudadana: Teléfono 416-0900 internos 1709/1500

• Secretaria de Control Comercial: 0800-555-6864

• Subsecretaría de Gestión Integral de Riesgos y Emergencias: 105 o 4 21-6464.

• ARMSa: las boletas de tributos municipales se pueden descargar por la web y realizar el pago on line o efectuar el pago por medios externos tales como Rapipago, Pago fácil, Cobro Express, Banco Santiago del Estero y Banco Macro. El plazo para el pago Anual se extendió hasta el 25 de Marzo y los comerciantes pueden presentar sus declaraciones juradas por internet.

• Habilitaciones: conmutador: 416-0900 / Internos: Moderación, 1701; Planeamiento, 1595/1658; Despachos, 1680-1673; Legales, 1688; Certificación, 1594. Correos electrónicos: [email protected] ; [email protected] / Twitter: @SHabilitaciones