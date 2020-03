Las duras declaraciones de Gustavo Alfaro sobre Carlos Tevez

Gustavo Alfaro, ex entrenador de Boca Juniors, sorprendió al asegurar que Carlos Tevez lo “desilusionó” en su paso por el Xeneize por cómo él lo respetó teniendo en cuenta su trayectoria en la institución.

“Tevez me desilusionó, fue el jugador que más respeté. Fue el único que supo cuando no iba a jugar y era por respeto a su trayectoria. Le dije que era el último ídolo en actividad y que en este tiempo de reconstrucción era muy importante, pero que no le podía garantizar la titularidad”, expresó el técnico por la señal de TyC Sports.

El número diez boquense criticó a su manera a Alfaro por el poco rodaje que tenía durante su ciclo.

“En el partido contra River, él sabía que iba a ser suplente. Tengo los videos del entrenamiento previo y se ven los equipos. Para mí, faltar el respeto es otra cosa. Es hacer pública una charla que tuvimos en confianza”, señaló.