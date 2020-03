Coronavirus: desde hoy, la Municipalidad desinfectará calles y zonas de la ciudad

El Comité de Emergencias de la Municipalidad de Salta continúa tomando medidas para evitar la propagación del Coronavirus en Salta. Con un solo caso confirmado, pretenden evitar que se propague el virus entre los salteños.

En este sentido, la intendenta Bettina Romero anunció, a través de un video grabado, que desde hoy desinfectarán ciertas calles y zonas de la ciudad para proteger a los vecinos de la capital salteña.

“Además, el área de Protección Ciudadana, Control Comercial, Desarrollo Humano, Servicios Públicos y Ambiente, continúan trabajando, pero con más apoyo para estar más cerca de la población más vulnerable. Quedate tranquilo, en casa, eso es lo primordial”, dijo.

Finalmente, pidió a los contribuyentes no preocuparse por el pago de impuestos. “No te preocupes por los impuestos y por muchos trámites, hemos prorrogado el vencimiento, así que no te preocupes, la prioridad hoy es cuidarte, es cuidarnos entre todos”, expresó