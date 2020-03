Malestar en Güemes, Pichanal y Orán por el incumplimiento al aislamiento obligatorio

A través de fotos, videos y testimonios en las redes sociales, vecinos expresaron su indignación por la irresponsabilidad de algunos que ponen en riesgo la salud de toda la sociedad. Hasta el momento, la policía no registra ningún detenido.

A poco de iniciarse el "aislamiento preventivo y obligatorio" dispuesto por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia del coronavirus, vecinos de la ciudad de Gral. Güemes, Orán, Pichanal y Capital, expresaron su indignación por la irresponsable actitud de algunos de hacer caso omiso a las medidas preventivas, poniendo en riesgo la integridad de toda la sociedad.

En Güemes, explicaron que se vive prácticamente como una jornada normal. “Van y vienen como si estuviéramos inmunes a este virus, la policía no recorre los barrios, hasta que no nos llegue algo no van a entender”, manifestó una vecina.







En Orán, la situación no varía mucho. Si bien en la plaza San Martín no se observa la presencia de vecinos, fuera del centro la circulación es intensa.

En Pichanal, se observa muchos movimientos en los distintos puntos de la Ciudad. "No subestimemos está pandemia", piden.





En Capital, aseguran que si bien el casco céntrico luce vacío, la gente sigue haciendo su vida normal. “La policía pasa y los mira, creo que como nunca tuvieron esta situación, no saben cómo actuar”, comentó un transeúnte.

Cabe destacar que las fuerzas están autorizadas a exigir documentación a quien circule fuera del horario previsto y cualquier falta será sancionada acorde a los lineamientos del Código Penal Argentino.

No obstante, desde la Policía de la Provincia confirmaron que hasta el momento no hay detenidos por no cumplir con lo dispuesto.