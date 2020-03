¿Cuáles son los términos y condiciones de un casino en línea?

Lo peor que puede pasar cuando usted decide no mirar los términos y condiciones de cualquier juego de casino en línea es que ellos puedan decidir no darle sus ganancias después de romper sus reglas. Lo bueno es que esto es evitable. Necesitas leerlos sin importar cuánto tiempo puedan tardar antes de que apuestes tu valioso dinero en ellos.

No hay ningún producto o bien o servicio en línea con el que se encuentre y que no tenga ningún término y condición. Y el casino en línea no es diferente; aunque estamos acostumbrados a ignorar tales términos y condiciones, es importante leerlos todos. La razón por la que un casino online define estos términos es para mostrar a sus clientes potenciales en detalle cómo se opera en el juego y saber lo que se debe y no se debe hacer. Son básicamente un contrato entre el casino online y el jugador. El contrato generalmente ofrece protección a ambas partes involucradas, que en este caso son el jugador y el casino. También asegura que cada parte ha cumplido con su parte de obligaciones. Los derechos del jugador y del casino online están garantizados. Normalmente se aconseja tener cuidado con estos términos y condiciones como objetivo final de un casino online para obtener beneficios.

La mayoría de los casinos online en español sitúan sus términos y condiciones en una página web que está separada. Algunos, sin embargo, los ponen en el tablero de la cuenta del jugador. El primer T&C común es la condición de verificar la identidad de los jugadores.

Confirmar la identidad del jugador

Este es el primer término y condición común y general en muchos casinos en línea. Esta regulación básicamente obliga al casino a hacer una verificación de sus jugadores para asegurarse de que son quienes dicen ser. También se verifica la información sobre el contacto y la información sobre su pago. Esta condición es importante para prevenir cualquier caso de juego entre los menores de edad. Los diferentes casinos tienen una edad mínima para jugar, que permite sólo 18 años o más. También es importante para proporcionar una limitación a aquellos jugadores que estén interesados en tener más de una cuenta. Esto le da a cada jugador una oportunidad igual de participar en tal casino. Los documentos también deben ayudar en las verificaciones y permiten al casino administrar cuentas únicas para cada jugador. Esta regulación es usualmente puesta para descartar cualquier posibilidad de fraude en el casino. También reduce las posibilidades del crimen organizado y el lavado de dinero.

Usar una sola cuenta

Como se ha mencionado anteriormente, sólo se requiere tener una cuenta y el casino en línea lo verificará asegurándose de que el posible jugador haya enumerado todos sus datos personales y que al registrarse indique que ha comprendido que, si el casino en línea se entera de que los datos que se le han dado están registrados en otra cuenta, se le retirarán.

Términos y condiciones de los bonos

Estos términos y condiciones se suelen poner para asegurar que el jugador no abuse de las bonificaciones. Entre los términos y condiciones de los bonos con los que te encontrarás, hay requisitos de apuestas que normalmente se cumplen antes de que uno pueda retirar sus ganancias. Estos requisitos de apuestas se eliminan normalmente apostando la suma de su bono y los montos de los depósitos. Este proceso suele comenzar cuando el jugador decide jugar con su dinero de bonificación y se completa en un período de tiempo determinado.

El dinero del bono suele tener un número restringido de juegos a los que el jugador puede apostar y los juegos más comunes son las tragaperras. Normalmente hay límites de tiempo y los que se dan para los bonos suelen ser un poco más largos que los que se dan para las tiradas gratis. El requisito de apostar las tiradas gratis, por regla general, tomará un corto período de tiempo de hasta 48 horas, mientras que los bonos pueden jugarse de media sobre unos 15 días.

Términos y condiciones bancarias

Los términos y condiciones relativos a los métodos a utilizar para depositar y retirar fondos difieren de un casino en línea a otro. Sin embargo, hay algunos que son generalizados.

Antes de pensar en hacer su primer retiro, los casinos en línea generalmente requieren que el jugador apueste todos sus depósitos una vez. La mayoría de los juegos de casinos en línea tienen límites de retiro de sus ganancias sobre una base mensual. Por lo tanto, hay una gran probabilidad de que si usted gana mucho dinero, no pueda retirar todo el dinero.

Términos y condiciones de la oferta y la promoción

Lo que hay que saber es que para recibir estas ofertas o promociones presentadas por un casino en línea es necesario depositar una determinada cantidad de dinero en efectivo en un período de tiempo determinado para poder formar parte de la oferta y la promoción. Esto es para asegurarse de que sólo promuevan a los jugadores que son de confianza y pueden jugar con dinero real. Otra condición que hay que tener en cuenta es que hay un número límite de veces en las que se considerará que uno recibe las ofertas, esto es para asegurar que cada jugador tenga una oportunidad. Los bonos de depósito, giros gratis y premios en efectivo suelen tener requisitos de apuesta. También hay que tener en cuenta que cuando se gana, normalmente hay un período de tiempo determinado en el que uno puede reclamar su premio. Si no reclamas el premio dentro de un período de tiempo determinado, perderás tu premio.