Asignaciones Familiares SUAF: Quiénes cobran los $ 52.000 extra de ANSES en marzo de 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) otorga en marzo de 2025 un pago de $52.250 a las familias que tienen a su cargo un hijo y que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este monto corresponde a la Tarjeta Alimentar y se abona a través del sistema SUAF de Asignaciones Familiares. No obstante, quienes no cumplan con los requisitos o hayan sido dados de baja no podrán acceder a este beneficio.

Por otro lado, las familias que reciben la Tarjeta Alimentar con dos hijos obtienen $81.936, mientras que aquellas con tres hijos perciben $108.062. Además, los beneficiarios de la Asignación por Embarazo reciben un pago de $48.125.

Asignaciones Familiares SUAF: cómo saber si cobro los $52.250 extra de ANSES en marzo

Para saber si sos beneficiario del pago de $52.250 en marzo de 2025, dentro de las Asignaciones Familiares del sistema SUAF de la ANSES, es necesario seguir estos pasos:

- Acceder a la plataforma Mi ANSES con tu número de CUIL o DNI y tu clave personal.

- Una vez dentro, hacer clic en “consultar”.

- El sistema te informará si cobrás o no los $52.250 en concepto de la Tarjeta Alimentar.

Así se puede comprobar si recibís el pago o no.

Asignaciones Familiares SUAF: cuáles son los requisitos para cobrar la Tarjeta Alimentar en marzo

El beneficio se otorga automáticamente a las personas que cumplan con los siguientes criterios:

- Quienes cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tengan hijos de hasta 17 años inclusive.

- Embarazadas a partir de los 3 meses que perciban la Asignación por Embarazo (AUE) para Protección Social.

- Personas con hijos con discapacidad que reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH), sin límite de edad.

- Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos.

Asignaciones Familiares SUAF: cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en marzo

- Familias con un hijo: $52.250.

- Familias con dos hijos: $81.936.

- Familias con tres o más hijos: $108.062.

- Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250.

Asignaciones Familiares SUAF: cómo se acredita el pago de la Tarjeta Alimentar ANSES

- La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la prestación principal.

- Se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha de cobro de la prestación principal.

- La fecha de cobro puede consultarse en el calendario de pagos de ANSES.

- También se puede verificar en Mi ANSES ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

- Dentro de Mi ANSES, ir a la sección “Hijos” y luego “Mis Asignaciones”.

Asignaciones Familiares SUAF: qué es la Tarjeta Alimentar

Es un programa del Estado nacional que garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria. /TN