Para la "poscuarentena" el gobierno estudia el aislamiento barrial

La ministra de Desarrollo y Hábitat, María Eugenia Bielsa, confirmó hoy que se están armando programas que permitan que se trabaje dentro del propio barrio en los sectores más vulnerables.

"Tenemos que hacer coincidir de una manera virtuosa la posibilidad de trabajar dentro de las casas, de mejorar la casa y la condición habitacional de una familia o de su vecino, pero sin generar una movilización masiva o que no pueda ser claramente controlada", adelantó la funcionaria en declaraciones a radios porteñas.

Según Bielsa, "esos programas deben llegar a los asentamientos con acciones que permitan que se trabaje dentro del propio barrio, donde se produzca esto que se llama aislamiento comunitario, cuidando todos los protocolos".

En la entrevista, la ministra dijo que uno de los esquemas que se evalúa para implementar a partir del 13 de abril es una modalidad de "aislamiento selectivo y barrial, en la que se puedan implementar una serie de programas que van a tener un impacto muy importante en la construcción".

No obstante, aclaró que el gobierno está trabajando con distintos escenarios: aislamiento parcial, o aislamiento progresivo, para aquellos que no están en edad de riesgo o no tienen enfermedades preexistentes puedan volver a trabajar.

"Todo dependerá de la decisión que tome el Presidente y las autoridades sanitarias el martes, cuando se reúna con los distintos sectores de la economía. La construcción es una industria que tiene una capacidad para la reconstrucción económica en todos los sectores", dijo Bielsa.

En este marco, la funcionaria detalló: "En lo que refiere al programa Procrear y entrega de 11.000 viviendas y 8.000 lotes con servicios, hemos decidido seguir con los procedimientos, los sorteos que se hacen de manera virtual y transparente, y pedir a los adjudicados que esperen la decisión de la autoridad sanitaria para poder mudarse".