Una receta deliciosa para hacer en casa

Si ya te cansaste de hacer el mismo menú todas las semanas, es hora de cambiar la rutina y experimentar con lo que tengas en casa. ¿Sabías que hay muchas formas de disfrutar de los huevos cocidos? Aquí te damos algunas ideas para consentir a tu paladar de formas únicas y muy fáciles de hacer.

Recetas fáciles y deliciosas para toda la familia



No necesitas ser un chef experimentado para hacerle a tu familia una gran variedad de comidas. Una vez que le des riendas sueltas a la imaginación, podrás disfrutar de increíbles recetas. Ahora que tenemos mucho tiempo en casa, que mejor que probar con las opciones que te ofrece almicroondas.com o algunas de las alternativas que te damos a continuación.

Por ejemplo, el huevo es quizás uno de los ingredientes más populares en todas las casas. De hecho, es casi imposible no tenerlo en casa. Lo mejor de todo es que no se necesita de procedimientos muy complejos para su presentación.

Si a toda la familia le gusta el huevo cocido, aquí te damos algunas alternativas para comerlo, bien sea como plato principal o acompañamiento. Ya verás que no es difícil cocinar con este ingrediente, además los platos que cocinarás se convertirán en los preferidos de todos en casa. Así que prepárate para deleitar paladares sin tanto esfuerzo.

Ensalada con huevo



Las ensaladas son probablemente los platos más sencillos y rápidos de preparar. Por supuesto, una clásica ensalada de lechuga es siempre una buena opción, pero si le agregamos nuestro ingrediente estrella, cambiará totalmente su estilo. Es así como añadir, tomates cherry y crotones nos dará como resultado una de las mejores recetas que podemos ofrecerles a nuestros familiares.

También puedes optar por hacer una ensalada de papas cocinas con huevo duro. Además de ser muy delicioso, es nutritivo y bajo en grasas. Solo tendrás que condimentar con un poco de sal y pimienta y decorar con cilantro.

Otra combinación de ensalada que puedes probar es la de huevo cocido con brócoli. Lo mejor es que a la mayoría de los niños les gusta este vegetal. Puedes condimentar con un poco de mantequilla, ajo y perejil para darle un gusto diferente y explosivo.

Sándwich de huevo



Ofrecer unos panes tostados con aguacate y huevo duro es uno de los desayunos más nutritivos que podemos darle a nuestros pequeños. Además, jamás se aburrirán de este platillo ya que es exquisito.

Es muy importante que el aguacate esté en su punto para convertir este platillo en un manjar. Bien puede colocar el aguacate en tajadas o machacarlo hasta convertirlo en un puré. Condimentar con un poco de sal y aceite de oliva dará un toque especial que explotará en tu paladar.

Lo bueno es que a los sándwiches pueden agregárles todo tipo de complementos. Es así como puedes meterle lechuga, queso, tomate y casi cualquier cosa que se te ocurra. Un poco de mayonesa puede hacer la diferencia en el sabor. Sin embargo, si lo quieres más saludable, lo mejor es prescindir de esta.



Huevo cocido relleno



Si quieres hacer la presentación del huevo al estilo gourmet, que mejor que rellenarlo y decorarlo. Una de las mejores combinaciones del huevo duro es el guacamole y las aceitunas. No hay que ser un experto para realizar esta preparación, pero si no sabes cómo hacer el guacamole, aquí te damos una pequeña guía.

Las recetas del guacamole mexicano no son muy variadas, así que cualquiera que consigas en internet te servirá. Los ingredientes tradicionales son: aguacate, tomate, cebolla, lima, cilantro y sal al gusto. Puedes picar en trocitos todos los ingredientes o convertirlos en una pasta con ayuda de un triturador.



Pizza con huevo cocido



Así como lo lees, esta es una receta distinta pero muy deliciosa. Desde el primer bocado quedarás fascinado con la combinación que brinda este platillo. Por supuesto, no puedes olvidarte que lo que hace que una pizza sea perfecta es su salsa. Así que no seas egoísta a la hora de hacer la preparación.

A la pizza le puedes agregar todo tipo de ingredientes que te gusten, pero sin olvidar al más importante: El huevo cocido. Si todavía no la has probado, es hora de salirse de la rutina y convertirte en un chef original.