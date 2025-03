Agresión de Leona al banderillero en la Ex Combatientes de Malvinas: "El me dijo querés que..."

Desde la jornada del martes se habla de un violento episodio ocurrido sobre Avenida Ex Combatientes de Malvinas, donde un video deja ver como una mujer propina golpes de puños a un hombre que trabaja como banderillero de la obra que encara el municipio de Salta.

"Se acercó a mi ventana y me dijo, ¿Querés que te chupe la c...?"

El trabajador agredido habló en la mañana de este miércoles y contó su versión, en la que reconoció haberla insultado y por lo que se disculpó e incluso dijo que aceptaría disculpas de ella, además dijo que son víctima de constantes insultos por la gente que pasa por la obra.

También, ni bien ocurrido el hecho el Intendente, Emiliano Durand, en su redes sociales subió a sus historias información de quien sería la agresora, acción que llevó a la mujer, identificada como Leona Campbell dar su versión.

"Quería hacer mi descargo. Yo estaba camino ahí, está cortado, están arreglando dos cuadras, que es donde termina Santa Ana hasta antes del semáforo del San Carlos, voy yendo tranquila, lo veo al banderillero, porque ya sé que están haciendo seña, si todos los días pasamos por ahí, vivimos en zona Sur, sé que está haciendo seña, esta todo bien, es un laburante, yo también, pero sabés qué pasa, ¿Dónde empieza el problema? Yo lo paso un poquito, él estaba haciendo señas, él se viene hasta mi auto, y por la ventana me dice ¡Che pelotuda! que querés que te chupe la c...a, y me saca la lengua, que no te das cuenta que te estoy haciendo banderazos".

Cuestionó el hecho de que el Intendente haya subido en sus historias de Instagram información sobre ella sin preguntar qué pasó. "Que seriedad tiene, cómo vos podes apuntar así sin saber que hizo la otra persona"

Sobre el Obrero, asegura que tras ser insultada le dio la posibilidad de retractarse, le dije "¿Qué me estás diciendo? y me dijo 'sos una estupida' ahí me bajé e hice lo que sentí. Yo no puedo permitir más la violencia, mi papá mató a golpes a mi mamá. Me bajé para hacerme respetar, nadie me va a hacer respetar, hice lo que sentí", cerró por FM Infinito.