Liga Salteña de Fútbol y la Agrupación de Gauchos de Güemes, ¿no pueden pagar la luz y el agua?

Semanas atrás, el gobierno nacional anunció la no suspensión de servicios públicos para beneficiarios de planes sociales, jubilados, pensionados, usuarios del Monotributo Social, además de pequeñas y micro empresas. Sin embargo, instituciones como la Liga Salteña de Fútbol y la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes reclamaran por el corte de luz en sus predios o dependencias, entendiendo que la situación económica se vio complicada en el marco de la cuarentena obligatoria.

Ante la solicitud, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, dijo por FM Aries, manifestó que no son prioridad porque no existe ninguna persona a la que se la esté privando del servicio. "Dice que ante el corte de luz no funciona la bomba de agua, los caballos están en riesgo, bueno yo particularmente le diría sean más gauchitos, vayan a trabajar, lleven el agua de otra manera" aconsejó a la Agrupación Tradicionalista de Gauchos de Güemes.

Con respecto a la Liga de Fútbol dijo que tienen una deuda y que jamás existió opresión de la empresa para con ellos. "La Liga Salteña es otro tema, efectivamente hay una deuda importante y bueno, la plata del bingo la tienen que destinar ahí, pero en este momento no hay nadie ahí en ese lugar privado de los servicios, no hay ninguna familia hospedándose, o sea, la prioridad es el núcleo familiar, carente o que tiene una precariedad económica" remarcó.

De esta manera, el funcionario indicó que el beneficio que evita que el usuario no tenga un corte de luz es puntualmente para los sectores más vulnerables, se entiende familias carentes de recursos.

"Está la situación de aquel que no puede llevar el plato de comida a la casa, mucho menos pagar la luz y se ha garantizado que no va a haber cortes en los sectores de medianos y pequeños usuarios. Nadie que esté en su casa encerrado, a instancias de un aislamiento que ha impuesto el Gobierno, va a tener un corte de servicio durante la cuarentena" insistió.







El Presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, detalló que hay 358.000 usuarios del servicio de energía eléctrica en Salta y que solo hubo 120 cortes sobre lo que son los sectores o instituciones o comercios más pudientes.

En cuanto a lo establecido en el decreto que cubre a los que deben tres boletas, mostró preocupación ya que en estos momentos hay 2.900 personas que ya deben tres boletas desde el mes pasado, a los cuales no se les ha cortado el servicio y hay 10.000 aproximadamente, que de acá a una semana van a deber tres boletas y EDESA ha decidido no cortar.

"Estamos dentro de un sistema solidario, por eso digo; el que tiene vaya y pague, tenemos 75.000 empleados públicos, tienen alguna excusa para no pagar. Yo lo que sí entiendo es que hay situaciones que exceden y ponemos como única causa a la pandemia, con 15 días de aislamiento ".