Colonias en el Legado: Maratón, vacunación, corsos y más

InformateSalta visitó la Colonia de Vacaciones del Legado Güemes en un día de maratón dentro del predio.

En ese contexto pudimos dialogar con el Secretario de Deportes de la provincia, Ignacio García Bes quien destacó la labor: "Estamos contentos, y la principal actividad del verano es la Colonia de Vacaciones que dura hasta el 7 de febrero y luego inician las actividades que tienen que ver con las Asociaciones y Federaciones".

Anticipó que trabajan en coordinar acciones con Municipios del interior para una regionalización. "Mañana vamos a Rosario de la Frontera a reunirnos con 8 Directores de Deportes de zona Sur y eso habla del comienzo de un Plan de Regionalización del Deporte".

Además InformateSalta obtuvo la palabra de José Tolaba, Director General de la Colonia de Vacaciones. "No es solo es venir a la colonia sino también se aprenden muchas otras cosas, tenemos previsto para la semana que viene realizar la vacunación de los chicos que por ahí no tienen el carnet completo, estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública, se hizo el llenado de ficha, con autorización de los padres para que puedan, la semana que viene hacerle la vacunación a los chicos que no la tienen completa".

Se vienen actividades dentro del marco de las colonias tales como, el corso. "Ya los chicos están trabajando en sus disfraces. Al corso lo realizamos en el paseo del Deportista, al lado de la Secretaría de Deportes, donde se ornamenta todo y no hay peligro, no hay vehículos, no cortamos calles, integramos los dos turnos".

También se espera en los próximos días interactuar con colonias municipales. "Vamos a ir al Carlos Xamena, donde vamos a hacer las áreas integradas y vamos a visitar El Préstamo, en el Dique Cabra Corral con los niveles más grandes y adultos mayores".

Cabe destacar que a la colonia concurren 700 personas entre niños, personas con discapacidad y adultos mayores.