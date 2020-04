Inmobiliarias piden ser excluidas del aislamiento para retomar sus trabajos desde el 13 de abril

Con el claro panorama de que la cuarentena obligatoria se extenderá un par de semanas más, son muchos los sectores que manifestaron su preocupación ante las consecuencias económicas que acarrea la decisión.

Entre ellos, a nivel local, se encuentra la Cámara Inmobiliaria de Salta a quien se le suma el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA), el Colegio de Arquitectos de Salta y la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Profesionales Afines.

Desde el sector manifestaron sus inquietudes, haciendo extensivo su pedido a las autoridades municipales y provinciales. “Queremos hacerle llegar no sólo nuestro apoyo en las decisiones hasta ahora tomadas en la lucha contra la pandemia, sino también para ofrecer nuestra completa colaboración en lo que estime oportuno”, reza el petitorio presentado a las autoridades, añadiendo: “Le solicitamos su intermediación para que las profesiones que representamos sean excluidas del aislamiento social preventivo y obligatorio”.

El panorama de muchas inmobiliarias es delicado ya que están trabajando de manera remota, con atención telefónica en algunos casos. "Nosotros no queremos torcer ninguna norma, en el esquema inmobiliario aguantar hasta el 13 se puede, si bien los vencimientos son al 10, tres días más no pasa nada; estamos hablando con nuestros inquilinos, propietarios, consorcistas para no cobrar intereses", manifestó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, Juan Biella ante El Tribuno.



El pedido es claro, como indica Biella: “Estamos solicitando vencida la cuarentena ser uno de los sectores que pueda volver a trabajar con un protocolo sanitario y poner el país en marcha". Así mismo, manifestó que el sector se ve perjudicado porque están excluidos de ciertos beneficios, como ser la continuidad de los servicios ante la falta de pago.

“Nuestros matriculados y afiliados se ven imposibilitados de ejercer con normalidad provocando un escenario insostenible para el ejercicio de nuestras profesiones”, añade el pedido que solicita entrar dentro de las exclusiones del aislamiento. De esta forma, consideran que sería un visto bueno para la reactivación del sector.

Congelamiento de alquileres y actualizaciones

Mostrando conformidad con las medidas tomadas en torno al congelamiento de alquileres por 180 días y de las actualizaciones contractuales, Biella se manifestó a favor de las medidas: "Para un contrato vencido una prórroga de seis meses con el mismo alquiler nos parece excelente, lo mismo en el caso de un contrato vigente, no actualizarlo y prorratear después", señaló, aclarando que "la obligación de pago está", es decir, congelar no es "no pagar".