El Gobierno advirtió que vetará los cambios en el sistema jubilatorio

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, advirtió este martes que vetará eventuales cambios en el sistema jubilatorio que impulsan diputados opositores, quienes insistirán en el Congreso con la moratoria previsional.

En diálogo con Futuröck FM, el funcionario dijo que frenarán cualquier iniciativa que ponga en riesgo el equilibrio fiscal, previo a la sesión en comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados del próximo 9 de abril.

"No aprobaremos ningún proyecto de estas características que no tengan establecido cómo se financian. Estos proyectos de moratoria generaron caos en el sistema previsional, que terminó desfinanciado", afirmó.

Para finalizar, añadió: "No estamos de acuerdo con la prórroga del sistema de moratoria, que generó un desastre".

Fin de la moratoria previsional

El, 23 de marzo de 2025 es la fecha que estaba preestablecida para la caducidad de la Ley 27.705, de moratoria previsional, vigente en los últimos dos años y que permitió a más de tres millones de argentinos acceder a la jubilación ordinaria, completando los años de aportes faltantes.

Los requisitos de jubilación de nuestro sistema continúan siendo los mismos: edad 60 y 65 años respectivamente para mujeres y varones y 30 años de servicios con aportes como mínimo. Actualmente existen beneficios para alcanzar esos años de aportes faltantes como el exceso de edad, el reconocimiento de años de aportes por hijos, exclusivamente para mujeres, y las moratorias previsionales, hoy caducando la ley 27.705 y mientras continua vigente ley 24.476.

Esta ley contempla a dos universos de ciudadanos: aquellos que cuentan con la edad jubilatoria, 60 0 65 años de edad en mujeres y varones respectivamente y que al momento no tienen los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación ordinaria, y que en los últimos dos años pudieron lograr el beneficio previsional gracias a la vigencia de ésta normativa. Este universo de ciudadanos ya no podrá acceder a la jubilación ordinaria, dado que no tendremos esta normativa vigente.

El otro sector poblacional que contempla la Ley 27.705 son todos los trabajadores activos formales (es decir aportantes al sistema), que se encuentran a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria, es decir mujeres entre 50 y 59 años de edad y hombres entre 55 y 64 años de edad, y que ya sepan que al llegar a la edad jubilatoria no tendrán los 30 años de aportes; este capítulo de la ley seguirá vigente para que estos trabajadores puedan completar esos años que les faltarán y llegado el momento de cumplir la edad puedan jubilarse con los 30 años de aportes necesarios. /La Nacion