Artesanos piden beneficios para amortiguar la crisis del sector

Antes de la pandemia el turismo era una de los sectores que más dinero traía a la provincia de Salta y Semana Santa era un período en donde la capacidad hotelera de la provincia estaba casi repleta, hoy en día la actividad está atravesando una crisis nunca antes vista.

El ceramista René Alancay, expresó a El Tribuno "Hablo en nombre de la Asociación de la Feria Artesanal de Cafayate, que tiene personería jurídica. Somos 40 familias que dependemos de nuestro trabajo que es la venta de los que hacemos a los turistas. Lamentablemente no podemos vender por delivery ni vender artesanías a nuestros vecinos. Trabajamos exclusivamente con el turismo y acá no hay nadie. Entendemos el tema de la pandemia, queremos hacer bien las cosas, pero nos han olvidado y no tenemos ni para comer".

Destacaron la ayuda que recibieron por parte de los legisladores del Departamento, pero adelantó que no les alcanzó y que hablaron “con las autoridades para pedirles una ayuda en estas circunstancias, no estamos acostumbrados a pedir, pero ahora estamos necesitando mercadería para comer, y además dinero para solventar el alquiler, porque si bien hay cierta flexibilidad, igual tenemos que pagar y se nos va a hacer una bola de nieve".

"Como asociación estamos muy mal y particularmente cada familia está pasando momentos de muchas necesidades, en mi familia por ejemplo, mi señora, mi hija y yo somos artesanos. También hay familias con muchos hijos que pasan hambre" añadió Alancay.

"Nuestra asociación vende solo artesanías hechas por nuestras manos, nada industrializado, es una regla, hay trabajos en piedra, cuero, madera, macramé, alpaca, mucho tejido en lana de oveja, de llama, vinos artesanales, cerámica. Tenemos clientes de todo el mundo"Orgulloso de su oficio, contó orgulloso Alancay.