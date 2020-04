Artesanos en emergencia: “Hay compañeros que ya no tienen ni para comer”

Son muchas las familias de artesanos que viven el día a día con las ventas de un fin de semana. Sin embargo, hoy no sólo no tienen medios para conseguir el sustento diario, sino que día a día se van hundiendo en un pozo de deudas, angustia y hambre.

“Entendemos que muchos están mal, pero nosotros estamos en una situación intermedia donde no podemos acceder a módulos alimentarios ni tampoco a beneficios para Pymes porque no calificamos como Pymes. Hay compañeros que quedaron afuera de Ingreso Familiar. Muchos de ellos viven de lo que se vende el fin de semana. Estamos angustiados porque no vemos una salida, el turismo se va a reactivar al último y nuestros clientes son los turistas”, dijo a InformateSalta Mimi Tejerina, una artesana.

Salta es una de las provincias con mayor concentración de artesanos del país, la gran mayoría tiene como único sustento los ingresos por las ventas de sus productos. “Nos estamos contactando con los artesanos de diferentes ferias. de Salta Capital y de Cafayate. Yo estoy en la feria Punto Artesanal, que se encuentra en el primer piso de la galería Palacios. Somos 60 los que estamos en ésta feria, pero nosotros también vendemos los productos de compañeros del interior, de una cooperativa de Jujuy, en total somos como 200 artesanos”, dijo la mujer.

La mujer contó que en Punto Artesanal deben pagar el alquiler, cada puesto paga $3.500, además del servicio de la limpieza, justo invertimos $40.000 en volantes. La deuda crece día a día. Los artesanos unidos hicieron un petitorio que presentarán ante autoridades municipales, provinciales y nacionales, solicitando de manera urgente alimentos para los artesanos y su familia, subsidios para cubrir gastos corrientes y servicios, y subsidios para la reactivación de la producción.