Psicólogos furiosos con las obras sociales: “No nos permiten asistir como es debido a nuestros pacientes”

A través de una nota, detallaron todos los inconvenientes que enfrentan para poder atender durante el aislamiento social. Consideran que no se está teniendo en cuenta la Salud Mental como debería ser en el contexto de una pandemia.

El trabajo de los psicólogos, durante la cuarentena obligatoria, se ve seriamente afectado por las “trabas” que le imponen desde las obras sociales. Así lo detallaron en una nota que enviaron a las autoridades, pidiendo que se revea la situación. Consideran que están teniendo en cuenta adecuadamente la Salud Mental en un contexto de pandemia.

En el escrito explican que el Instituto Provincial de la Salud (IPS), específicamente, piden que los pacientes que se encontraban bajo tratamiento, tienen que ser aprobados por auditoría psicológica, lo que consideran que es un criterio arbitrario y subjetivo.

“No nos permiten asistir como es debido. No todos los pacientes se encuentran en riesgo o inestabilidad mental, pero no quiere decir que deben quedar exentos de recibir la prestación, porque por un lado deben continuar con el proceso, y por otro están inmersos en una situación de estrés constante. Con lo cual, el acompañamiento, contención y apoyo para desarrollar recursos emocionales es de vital importancia”, expresaron.

Asimismo, cuestionan que no se permita tomar nuevos pacientes, salvo aquellas personas que contrajeron Coronavirus y sus familiares. “Lo que consideramos absurdo, ya que el trauma que genera esta pandemia, no solo se ve reducido a las personas que están directamente afectadas por la enfermedad, sino a todas aquellas que se vean sobrepasadas en sus capacidades de enfrentar lo que se está viviendo.”

Ellos solicitan poder trabajar con “libertad” para acompañar a todas aquellas personas que necesiten ayuda, intentando evitar que sufran de trastorno de estrés postraumático, deterioro psíquico, anímico y emocional que puede provocar el aislamiento social y las consecuentes dificultades económicas.

“El marco de emergencia sanitaria bajo la cual nos encontramos producto de la Pandemia, requiere que los métodos de atención, así como las condiciones de servicio sean dinámicas y flexibles, garantizando el acceso a todas las personas. Solicitamos a las obras sociales, que nos dejen ejercer nuestra profesión de manera on-line, pero libremente para poder ofrecer un correcto servicio a la población, y que todos puedan acceder a una contención, apoyo y tratamiento psicológico”, señalaron.