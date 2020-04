IPS habilitó las teleconsultas psicológicas para emergencias mientras dure la cuarentena

Irma Silva, presidente del Colegio de Psicólogos, destacó que se trata de una modalidad interesante que permite brindar un acompañamiento, contención y apoyo psicológico. No obstante, pidió no restringir la accesibilidad de la consulta. "En épocas de pandemia, la salud mental es de amplia consulta", dijo.

A requerimiento del Colegio de Psicólogos de Salta, el Instituto Provincial de la Salud (IPS) autorizó la realización de prestaciones psicológicas en “modalidad online” mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por Nación para frenar los contagios por coronavirus.

Al respecto, Irma Silva, presidente de la institución, en diálogo con InformateSalta, detalló que se trata de una modalidad interesante de acompañamiento y de contención y apoyo psicológico. “Por las condiciones de restricción que tenemos esa es la modalidad de consulta que vemos viable”, explicó.

No obstante, pidió no restringir la accesibilidad de la consulta a casos urgentes. “Enviamos notas al IPS para que no acoten ningún tipo de tratamiento, en épocas de pandemias, epidemias o grandes crisis o catástrofes es que el tema de salud mental es de amplia consulta”.

“Estamos en negociación con el IPS porque esa restricción no es justa para los pacientes y para el profesional que atiende”.

Silva detalló que están negociando con la obra social para extender las consultas más allá de la emergencia. “Queremos que se nos autorice los nuevos tratamientos porque con las restricciones no podrías atender prácticamente las nuevas consultas, eso es un horror, que significa un acotamiento en la prestación, y en el derecho de los pacientes de acceder a la salud pública”, manifestó.

Por otro lado, manifestó que desde el área de Salud Pública habilitaron una línea de atención telefónica para ayudar a aquellas personas afectadas emocionalmente por la cuarentena producto de la circulación del coronavirus. “Hasta el momento el balance es sumamente interesante porque hay numerosas consultas. Sin dudas, cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la salud física, una va de la mano de la otra”.

Finamente recordó que los interesados deben comunicarse al número 3875172782. “Es una línea de apoyo de las 24 horas comprendida por profesionales, psicólogos y psicólogas de la salud mental y adicciones para apoyo, para contención psicológica en el marco de las posibilidades”.