Reabrió el Mercado San Miguel: todo el que ingrese pasará por una cabina desinfectante

El Mercado San Miguel mantuvo sus puertas cerradas, de manera preventiva, durante un mes. Hoy volvió a reabrir al público, con horario restringido y respetando todas las medidas de higiene para evitar la propagación del Coronavirus. Toda persona que ingrese deberá pasar primero por una cámara de desinfección.

En diálogo con InformateSalta, su director, José Muratore, detalló que las puertas estarán abiertas de lunes a sábado de 8 a 14 horas y sólo estarán habilitados aquellos puestos que vendan alimentos, los exceptuados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Nación.

“Por la única puerta que se puede acceder, es por la de la calle San Martín. Ahí se colocó una cámara de desinfección, entonces los puesteros y los clientes que van al mercado tienen que pasar por esa cámara. Hay gente que le toma la temperatura, hay alcohol en gel. Van entrando de 5 en 5. Si en un puesto se juntan 4 clientes, se atiende uno, los otros 3 hacen cola cada dos metros”, explicó.

En tanto, quienes esperen en la vereda, también deberán respetar la distancia de dos metros en la fila. Para controlar que se cumpla con la medida, tanto dentro como fuera del mercado, Muratore destacó la colaboración de efectivos de la policía.

“Habilitamos únicamente hoy lo que es alimentos, carne, pollo, pescados, frutas, verduras, queso, condimentos. No se habilitaron todavía los rubros que no estén en el protocolo, a medida que vayan saliendo, los vamos a ir habilitando. No locales de ropa ni de tecnología. La comida se habilitó como delivery y venta a mostrador. Se puede comprar y llevar. Los empleados y todo el mundo con barbijo. Los clientes tienen que entrar con barbijo, sino no pueden entrar”, indicó Muratore a este medio.

Finalmente, señaló que la venta de hojas de coca también estará suspendida por el momento para evitar aglomeraciones. “Se dio un caso que uno de los comerciantes tenía coca guardada, y se empezó a hacer una multitud, entonces, con la policía fuimos y directamente le pedimos que cierre el puesto porque no está entre los rubros que estén en el protocolo. Se habilitará cuando así lo decidan las autoridades”, concluyó.