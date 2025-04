Semana Santa: Aclaran que el jueves no es feriado nacional

El calendario de feriados dispuesto por el Gobierno tuvo algunas modificaciones respecto al 2024. Por ese motivo, la Semana Santa de 2025 ocurre entre los domingos 13 y 20 de abril y una de las preguntas más recurrentes es si este jueves 17 será feriado o no en la Argentina.

El Jueves Santo no es considerado un feriado nacional, aunque sí es un día no laborable. Esto significa que la decisión de trabajar o no queda a criterio de cada empleador.

El Viernes Santo, en cambio, sí es un feriado nacional, lo que garantiza un nuevo fin de semana largo de acuerdo al calendario de feriados del Gobierno. Este día conmemora la crucifixión de Jesús.

Los feriados que quedan este 2025

Mayo:

- Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).

- Viernes 2 de mayo: Día no laborable puente.

- Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio:

- Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio).

- Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio:

- Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Agosto:

- Viernes 15 de agosto: Día no laborable puente.

- Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre:

- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre:

- Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.

- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre).

Diciembre:

- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

- Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible). /TN