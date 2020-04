Agentes de tómbola temen cierre de locales y ruegan poder volver a trabajar

Desde que inició la cuarentena obligatoria el 20 de marzo no tienen ningún tipo de ingreso, las cuentas llegan, tienen que alimentarse y el dinero comienza a acabarse. Enviaron notas solicitando poder volver a abrir con todas las normas de higiene establecidas.

El aislamiento social obligatorio provocó que muchos trabajadores se quedaran sin la posibilidad de generar ingresos. Entre ellos están los agentes de Tómbola, que viven una situación desesperante.

Al respecto, Mabel Leal, titular de la Cámara de agentes de Tómbola, indicó a Telefé Salta que como no reciben ningún beneficio y son comisionistas, solo puede ganar dinero el día que trabajan.

“No hay sorteos, se suspendió todo desde que comenzó la cuarentena obligatoria. Nuestros ingresos en estos momentos son 0 pesos y tenemos que afrontar todos los gastos. Lotería de Salta siempre fue nuestra agente de retención, ellos nos descontaban el 6% de Rentras, el 1,2% de Municipalidad, ahora al no trabajar no se hace la retención, pero siempre hay un mínimo imponible que igualmente lo tenemos que pagar”, detalló.

Sumado a ello, el pago del alquiler, sueldos y aportes de quienes tienen empleados a cargo, los servicios y los alimentos diarios. “Ya estamos todos sin plata, hay muchos que ya no tienen para comer. Somos casi mil familias distribuidas en toda la provincia y nos urge volver a trabajar porque no tenemos ningún ingreso”, expresó.

Por esta situación, enviaron notas a Nación, al gobierno provincial, al Ente Regulador y también a Lotería de Salta para poder volver a abrir sus negocios, cumpliendo con todas las normas de higiene establecidas en el protocolo.

“Podemos achicar el ingreso de los locales, para que entren uno o dos clientes respetando las distancias, si se acerca un tercero tendrá que esperar afuera, trabajar con guantes y barbijos, teníamos alcohol en gel, desinfectábamos continuamente los mostradores. Aparte, en nuestros locales no se hace aglomeraciones de gente”, manifestó.

Finalmente, cuestionó que tampoco pueden acceder al Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos. “Vos entras a la página de ANSES para inscribirte y siempre por una cosa o por otra, te lo deniegan. No sabemos cómo seguir. Necesitamos volver a trabajar urgentemente”, concluyó.