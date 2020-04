Bettina Romero dura con el Concejo Deliberante: "No se podrán pagar cosas, y otras no se podrán hacer"

En el marco del Plan de Limpieza que pone en marcha el municipio de Capital, la intendenta Bettina Romero arremetió contra la decisión del Concejo Deliberante de desfinanciar las arcas municipales a partir de la eximición de pago de tasas municipales aprobado la semana pasada.

“Creo que fue una mala idea del Concejo Deliberante, pero es lo que eligieron. Sólo seis concejales pensaron que no era oportuno porque estamos trabajando por la crisis. Es algo inédito, en ningún lado del país ni siquiera en la provincia se ha planteado eso de que se exima de pagar impuestos por X cantidad de meses, sino todo lo contrario” indicó Romero en conferencia.

Sin embargo, la jefa comunal sostuvo que será respetuosa de la decisión ya que no pretende entrar en una pulseada política y con esto se dejaría por descartado un posible veto.

"Quizás con el veto lo que buscan es la pulseada política, no estoy para pulsear nada, más que al dengue, al coronavirus y al hambre que es mi responsabilidad. La ciudad después de Tartagal es la ciudad con más asentamientos en la provincia, eso es lo que me marca el día”.

Seguidamente, Bettina Romero indicó que la medida significa $70 millones menos para el municipio. “Creo que, si la mayoría pensó que el financiamiento es un buen camino, tendremos que organizarnos como gobierno, habrá cosas que no se podrán pagar cosas que no se podrán hacer, el Concejo Deliberante contaba con un montón de recursos extras que no estarán que no los tendrán, porque son más o menos $70 millones menos durante 3 meses para un gobierno y eso implica un montón de cuestiones”.

Si bien garantizó que el municipio cumplirá con lo mínimo e indispensable, advirtió que el municipio Capital tendrá que apoyarse en Nación y Provincia. “Tendré que apoyarme en el presidente y el gobernador que tienen sus recursos, que quizás lo destinaban para lugares más críticos desde lo económico financieros, la ciudad de Salta entrará en este listado de lugar frágil y desfinanciado. Ahora vamos a requiere ayuda al gobierno nacional y provincial” agregó.

Por último, la intendenta de Capital dijo: “Y si el Concejo Deliberante quiere ir en otra dirección o cree que tenemos que tener menos recursos para hacer todo, nos vamos a dar maña para cuidarnos igual eso es lo que importa”.