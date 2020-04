Reactivación de la obra privada: “Va a permitir que mucha gente retome la capacidad de trabajo y producir”

Luego que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz confirmara la flexibilización de la obra privada por parte de Nación, el ministro de Infraestructura Sergio Camacho, en diálogo con InformateSalta, destacó que la medida “permitirá que mucha gente retome la capacidad de trabajo y de producir”.

En el mismo sentido, destacó que hoy la obra privada genera en la provincia mayor cantidad de puestos de trabajo que el sector público. “La fuerza dinamizadora que tiene la construcción, tanto pública como privada, es muy importante, es un motor de la economía, por eso estamos haciendo un notable esfuerzo”, resaltó.







A su vez adelantó que mañana firmará un documento con todos los actores del sector de la construcción para garantizar el control del cumplimiento y verificación de las disposiciones sanitarias por el coronavirus. “Dependerá del rigor con el que se cumpla que pueda continuar o no, es crucial no cometer errores que nos lleven a asumir riesgos que no corresponden en el marco de esta pandemia”, dijo.

En ese marco, señaló que Salta trabajará con un esquema de doble protocolo, uno diseñado por la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), que garantiza el cumplimiento de las medidas de seguridad que debe tener el trabajador en la obra; como así también uno realizado por el consejo profesional (COPAIPA), que obliga a las empresas a brindar informes a través de un profesional de higiene de seguridad. “Es un control cruzado”.







Para ejemplificar, detalló que los obreros deben respetar la distancia durante la jornada de trabajo, realizar una salida organizada, contar con todos los elementos necesarios, es decir, barbijos, guantes, alcohol en gel, y a su vez llevar adelante un proceso de limpieza y desinfección de los elementos. “Incluso el almuerzo debe ser también sosteniendo esa distancia”, indicó.

Por último, subrayó que el Ejecutivo provincial y el sector tienen expectativas en que la obra privada quede exceptuada del aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir del lunes próximo.