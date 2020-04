Repatriados de Colonia Santa Rosa: “Vienen en colectivos que no están autorizados”

Ayer se prendieron las alarmas en Colonia Santa Rosa al anunciarse que el arribo de dos personas de esa localidad que habían estado en contacto con un paciente con COVID-19. En el transcurso del día se conoció que éstos pasajeros, junto a otros cuatro salteños, fueron ubicados en un hotel para cumplir con la cuarentena.

“La información que nosotros tuvimos en un primer momento es que venía el colectivo de Río Negro con más de 60 pasajeros, entre ellos dos de Colonia Santa Rosa. Nos indicaron que habían estado en contacto con otro hombre de Colonia con que había quedado internado allá por sintomatologías de coronavirus y que dió positivos. Durante el viaje ellos también presentaron síntomas, venían con tos. Se lo focalizó al colectivo, se lo detuvo y a los pasajeros se los obligó a hacer cuarentena”, dijo a InformateSalta el intendente Mario Guerra.

El jefe comunal se manifestó indignado ante la circulación de colectivos que no están autorizados: “Es un colectivo que no estaba autorizado y salen a hacer plata, no les importa si los pasajeros tienen síntomas, si hicieron o no la cuarentena, entonces es muy complicado. Las normativas nuestras son muy estrictas, tienen que mandar la dirección, foto, teléfono y vamos adecuando un lugar dónde ubicarlos para que haga la cuarentena. Entran en cuarentena obligatoria porque son posibles sospechosos, no quiere decir que estén enfermos”.

Guerra manifestó que hay muchas personas que no toman conciencia e ingresan a la localidad por zonas donde no hay controles: “Hay algunos que entran caminando, esconde los bolsos en los yuyos y pasan como si nada. A Colonia ya ingresaron con el protocolo de repatriados casi 270 personas y faltan cerca de 100 personas más. Tenemos voluntarios que colaboran con el pueblo y el hospital para controlar todo. Estamos llenos de inconscientes”.

Sobre la posible aparición de casos positivos en Colonia, el intendente sostuvo que si bien trabajan con protocolos, sus hospitales no pueden contener pacientes de gravedad. “Todo pueblo tiene su Comité de Emergencia y también hay comité departamental. Aparte de las camas del hospital, tenemos 50 camas extras por cualquier contingencia. No tenemos respiradores, salen 400.000 dólares. En todo el departamento hay entre 5 y 7. Tampoco tenemos complejidad de terapia intensiva, nuestros hospitales son chicos”, sostuvo.