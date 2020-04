Por unanimidad, la Corte Suprema rechazó el pedido de Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ) rechazó este viernes el pedido que elevó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner​ para que se expida sobre la posibilidad de que el Congreso de la Nación retome las sesiones de manera virtual durante la cuarentena por el coronavirus.

La decisión se tomó por unanimidad: Cuatro de los jueces de la Corte "se inclinaron porque no correspondía la intervención del tribunal por la causal de ausencia de caso o controversia", mientras que el restante lo desestimó de manera "in límine", es decir sin someterlo a consideración, publicó Clarín.

Las fuentes consultadas revelaron que el presidente de la CSJ Carlos Rosenkrantz, la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco y los ministros Juan Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, consideraron que el máximo tribunal "no estaba habilitado para intervenir en este tipo de reclamos".

"El Senado, no la Corte, debe determinar por sí mismo si puede sesionar virtualmente", sostiene el fallo.

En su pronunciamiento, la Corte señaló que los abogados de Cristina Kirchner mencionan de un modo genérico al Estado Nacional como demandado pero no explican por qué. Y agregaron que ello resulta curioso dado que el Estado Nacional (ni el presidente Alberto Fernández ni ningún otro funcionario) incurrió en ninguna conducta ni actual ni previsible que impida que el Senado sesione de modo remoto.

El máximo tribunal también entendió que no debía expedirse sobre el planteo de la vicepresidenta por la ausencia de un fallo de un tribunal inferior. Desestimaron otro de los argumentos de Cristina Kirchner, quien advirtió sobre la necesidad de prevenir maniobras que protegen a “grupos económicos”.

Los magistrados consideraron que esa acusación se realizó sin especificar cuáles serían las maniobras, quién las realizaría ni de qué grupos económicos se trataría.

Y consideraron, según explicaron las fuentes consultadas, que "todavía más importante es que no se los demanda cuando debería habérselo hecho si fuera verdad que dichos grupos pretenden interceder en el camino del funcionamiento del Senado de la Nación".

Además, consideraron que no se puede apelar a la doctrina de la "gravedad institucional" porque la misma no habilita a la Corte a "intrusar competencias que no le pertenecen". El ministro Carlos Rosenkrantz fue el único que decidió no hacer explícitas las razonas de su rechazo.



Esa fue la respuesta de la Corte al planteo que la presidenta de la Cámara de Senadores elevó el pasado 14 de abril, ante la creciente polémica por la suspensión de las sesiones. Cristina Kirchner solicitó que el máximo tribunal le otorgue "certeza de constitucionalidad" a la posibilidad de reactivar el tratamiento de proyectos de ley mediante videoconferencias para evitar las sesiones presenciales en el marco del aislamiento social que se promueve contra el coronavirus.