AFA y Superliga se disponen a dar por finalizada la temporada

La situación de la pandemia, el cese de la actividad y los problemas económicos resultaron un cimbronazo mundial. El fútbol todavía tiene lejos las perspectivas de regreso, no sólo en Argentina, sino en todo el mundo. Ante eso, en nuestro país ya se trabaja pensando en lo que se viene.

En las últimas horas se aceleró algo que se venía hablando entre AFA y Superliga: la decisión de suspender la temporada de Primera División, dándole un corte al desarrollo de la misma y acomodando el calendario. Con la suspensión de la temporada, se suprimen los descensos, entendiendo que lo irregular de la temporada hace que sea injusto que haya equipos que pierdan la categoría. Y no se va a jugar la Copa de la Superliga tal como estaba presentada. La determinación será oficial la próxima semana, pero Doble Amarilla ya pudo confirmarlo de diversas fuentes que hay consenso general para hacerlo.

La clasificación a las copas se va a definir de dos maneras. Por un lado, los equipos ubicados en las primeras cuatro posiciones de la tabla general acumulada (tomando la Superliga y el primero partido de la Copa de la Superliga), clasificarán a la Copa Libertadores. Los que se ubican del quinto al décimo escalón, van a la Sudamericana. A su vez, va a haber un torneo a medida del calendario y de la situación sanitaria, para definir el equipo que va a ocupar la plaza en la Copa Libertadores del año que viene que le correspondía a la extinta Copa de la Superliga. Por el momento no se puede definir que formato va a tener el certamen que se jugaría en el segundo semestre, porque todavía no se tiene claro cuándo se va a poder jugar al fútbol. Esa será una decisión de los sanitaristas, y por ahora, no hay definición. Los más optimistas marcan que recién en agosto o septiembre se podría volver a entrenar.

Esto va a favorecer al cambio de calendarización del fútbol nacional. Se llevará todo a la temporada anual por año calendario, ajustándose al esquema de disputa de los campeonatos que tiene toda Sudamérica. Es decir, en 2021 habría un campeonato a lo largo del año, al que se sumarían dos equipos del ascenso. El año que viene, no habría descensos y volverían a subir dos equipos. En 2022, vuelven los descensos en un torneo de 28 equipos. Para ese torneo, se mantendrán los promedios. En diciembre de 2022 los descensos se definirán promediando de los campeonatos 2019/20, 2021 y 2022. Un detalle marca que, al no estar definida la forma de disputa del torneo adicional del segundo semestre de este año, no se puede confirmar si se lo va a considerar para los promedios, o no.

Este es el panorama en el fútbol argentino. La temporada 2019/20 ya ha finalizado. Se estudian variantes para tener actividad, si la situación sanitaria lo permite en los últimos meses del año, y empieza a haber claridad con respecto al futuro, cuando toda esta particular situación haya pasado.