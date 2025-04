Una nueva cámara oculta complicó más a Marcelo Moretti, que se tomó licencia del club

El escándalo mediático que involucra a Marcelo Moretti tuvo sus primeras repercusiones. Luego de ser captado en video recibiendo dinero de una madre de un juvenil y admitiendo haberle pagado un vuelo chárter a la barra brava, el directivo decidió tomarse licencia de su cargo como presidente de San Lorenzo.

Luego de la difusión del primer video, Moretti salió a defenderse públicamente, y aseguró que el dinero recibido no fue una coima, sino una donación. “El dinero que se vio ayer en las imágenes lo ingresé a tesorería; ese dinero está en el club, no es dinero que me quedé. Hay gente indudablemente que me quiere hacer una cama”, lanzó Moretti.

Horas después, sin embargo, trascendió el segundo video, donde se refiere a la barra brava. Tras esta situación, Moretti decidió tomarse licencia de su cargo como presidente del “Ciclón”.

“Con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde mañana tomaré una licencia a mi cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro”, subrayó, en un posteo en redes sociales.

“Me presentaré a primera hora tanto en la justicia ordinaria como en el Tribunal de Ética y disciplina del club para demostrar mi absoluta inocencia. Está licencia la tomo con el fin que la justicia investigue con absoluta tranquilidad y transparencia. San Lorenzo está por encima de todo y de todos”, agregó Moretti.

Marcelo Moretti es el nombre del momento. Y no por los mejores motivos. El presidente de San Lorenzo quedó en el centro de la polémica por videos donde recibe miles de dólares de parte de la madre de un juvenil y donde admite haberle pagado un vuelo a la barra brava del club. Horas después, Moretti rompió el silencio y justificó la primera situación.

"El dinero que se vio ayer en las imágenes lo ingresé a tesorería; ese dinero está en el club, no es dinero que me quedé. Soy una persona que hace muchísimos años pone dinero en el club. Tengo préstamos que le hice a San Lorenzo hace muchos años que nunca los cobré. Yo jamás me mancharía por el club por ningún monto, porque para mí es mi vida. Toda mi familia es de San Lorenzo", señaló Moretti en una entrevista televisiva.

"Hay gente indudablemente que me quiere hacer una cama. Mañana me voy a presentar a derecho y voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencias y administración infiel, me voy a presentar a derecho para dar nombres ante un juez, como tiene que ser. Obviamente no tengo ningún tipo de vinculación ni de culpa en este caso", lanzó el directivo.

“La mujer que me da el dinero en el video es María José Scottini, dueña de medios de La Plata (entre ellos del diario Hoy), y vino para hacer un convenio digital con San Lorenzo. Durante la reunión me contó que su hijo jugaba en las inferiores del club y que quería hacer una donación porque advertía que estaban faltando algunas cosas y que, por ejemplo, seguramente necesitaríamos semillas para mejorar el césped de las canchas", detalló Moretti.

"Moretti":

Porque el presidente de San Lorenzo fue denunciado por recibir dinero para fichar a un jugador en las divisiones inferiores pic.twitter.com/jYFZ9uAQ2E — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 22, 2025

"Repito: la plata que agarré y que ni la conté, como se ve, en una situación muy incómoda para mí, es una donación que hicieron a San Lorenzo porque en ese momento, y ahora también, San Lorenzo necesita plata, recién hacía 2 meses y medio habíamos asumido, no teníamos plata para nada. Nunca recibí una coima, no me interesa, no soy así, así que apenas lo agarré lo llevé a tesorería. El dinero obviamente entró al club", reforzó Moretti, que apuntó contra la dirigencia anterior.

"Lammens y Tinelli están detrás de todo esto, porque me quieren sacar del club. ya que después de un año de ese hecho aparece este video, justo cuando la gestión Moretti está cada día mejor, lo que demuestra que esto es político", disparó.