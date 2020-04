Provisiones para merenderos: Desde Políticas Sociales reconocieron la demora y se disculparon

Días atrás, InformateSalta se hacía eco de la incertidumbre que estaban atravesando casi 200 merenderos de la ciudad de Salta, quienes habían decidido manifestarse en la jornada del lunes en reclamo por la falta de módulos alimentarios, enojados con el Ministerio de Desarrollo Social en vista a los retrasos.

Sin embargo, la medida dio marcha atrás cuando ese mismo lunes por la tarde, comenzó la entrega de los alimentos. En ese marco, este medio dialogó con Juan Carlos Villamayor, secretario de Políticas Sociales, para saber los motivos del retraso en la distribución de los módulos.

“En primer lugar, debemos decirles como funcionarios del Ministerio, gracias a los merenderos por su solidaridad y por el trabajo de todos los días, por la labor social que realizan”, se sinceró el funcionario quien acto seguido pidió “disculpas, por más cuenta de la buena voluntad del Estado, hubo problemas en el suministro de alimentos”.







Dicho esto aclaró las razones del retraso. “Es un problema de la cadena de suministros de pago, la provisión de mercadería, que hace que muchas veces los proveedores no puedan contar con el stock que se les pide, o no lo tienen”, dijo Villamayor quien sumó como problema “los precios fidedignos, debemos tener cuidado para no cometer error con el precio”, manifestó.

“Se les pide disculpas y se les agradece su comprensión”

Más allá de la demora, el funcionario dijo que “por orden irrestricta del gobernador, seguimos sosteniendo con la misma fuerza el apoyo” a más de 460 merenderos, tanto de Capital como el interior, que no son del Estado sino de la sociedad civil. No obstante y pese al enojo que hubo por parte de los mismos, recordó que “la licitación se iba a hacer el 13 de abril y los días posteriores se hacía la distribución, nunca faltó la voluntad y no se falló en la palabra”.

Pese al enojo, Villamayor puntualizó que “tenemos un diálogo fructífero” con los comedores, “estamos en permanente diálogo con todos los referentes, casi de manera diaria”.

Finalmente sentenció que “se está haciendo un esfuerzo muy grande del Estado, con especial énfasis en la concreción de alimentos y una batería de prestaciones para paliar el hambre; se está repartiendo la mercadería conforme a la contratación que oportunamente se hiciera a los merenderos”, concluyó.