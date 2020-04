"Te bajas ya": chofer de colectivo hizo descender a una mujer porque es médica

Los casos de discriminación y maltrato al personal de la salud por el temor a los contagios de coronavirus se multiplican, y en Santa Fe ahora se conoció un nuevo episodio que ocurrió sobre un colectivo.

La victima se llama Alejandra Quiroz y es médica.

Subió a un micro sobre la Ruta 1 y el chofer la obligó a descender de la unidad cuando supo que iba a trabajar a un centro de salud en la zona.

“Estaba esperando el colectivo en la misma parada de siempre sobre la Ruta 1 para ir a mi trabajo a las 7.30 de la mañana, me subo, voy a pagar y mi tarjeta no tenía saldo”, indicó la mujer en contacto con el diario El Litoral.

Fue en ese momento que la mujer se presentó como médica que iba a trabajar a un centro sanitario y le pidió al conductor que la dejara pedirle a alguien que le pagara su pasaje.

“El chofer me dijo: ‘Si no tenés saldo, te bajás’”, reconstruyó Quiroz.

Aunque irrumpió en escena una compañera de trabajo queriendo abonar el viaje, el hombre al mando del micro insistió en que la mujer se baje.

“El hombre me dice ‘no, no, bajate, yo no te cobro, te bajas del colectivo ya’“, indicó Alejandra sobre lo ocurrido.

Todo terminó con el transporte frenado en la banquina y la médica teniendo que descender.

La colega de Quiroz siguió arriba del micro y al parecer también fue maltratada por el conductor cuando le pidió explicaciones sobre lo sucedido.

El caso quedó denunciado ante la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santa Fe.