Entrevista 10x10: Nico Cortes con Nico Issa

Salteño. Futbolista de Central Norte. Empresario. Nico Cortes dialogó con Nico Issa.

Le sobra carisma, tiene deseos permanentes, sueña con afianzarse y dejar escrito su nombre. Agradece a cada a instante a su madre María Cecilia Nazr por su constante compañía. Ama a su hija, se siente bendecido por sus hermanas y espera que su corazón siga latiendo con fútbol, con cicatrices del pasado, con éxitos en el futuro.











Entrevista 10x10



1- Recuerdos de la infancia: Tengo muchos recuerdos lindos pero hoy que estoy más grande y más conscientes de la situación social, me quedo con el recuerdo más satisfactorio de haber festejado mi cumpleaños sin discriminar clase social juntando mis compañeros de colegio (clase alta), con mis compañeros de fútbol (gente humilde pero respetuosa). Siempre agradecí poder haber estado en los dos frentes sin haber dejado de ser yo en ninguno de los ámbitos.



2- El fútbol: El fútbol es sin duda para mi una pasión que no tiene fronteras, es el único responsable de que pueda ser feliz todos los días de mi vida. Es lo que me da fuerzas, voluntad de no bajar los brazos, es lo que me devolvió las esperanzas de volver a ser feliz. El fútbol es mi modo de vida que no la cambiaría por nada.

3- Un maestro: Maestro es aquel que está en todos los detalles, aquel que te levanta cuando estás quebrado, quien te anima, que te devuelve las ganas de continuar y no bajar los brazos, ese maestro es Ignacio García Bes, lo tendré de por vida en mi retina.

4- Un ídolo: De chico era Fernando Gago por su estilo de juego, por su jerarquía, por su forma de jugar, siendo un tipo muy elegante en la cancha, por como trata la pelota, y Javier Mascherano por su corazón de entrega, aguerrido, se para en cualquier terreno. Y hoy en día me quedo con Gago (a pesar que soy de River) me quedo con Fer porque admiro su voluntad de recuperarse, ante situaciones drásticas, permanentemente ejemplo para mí de perseverancia.













5- Un compañero: No puedo elegir, son todos ellos , la categoría 90’, grupo unido y ganador, no nos ganaba nadie porque estábamos siempre juntos, padres, madres y jugadores, una sola familia.

6- Un rival: El rival más difícil que tuve fueron los médicos de AFA, los odiaba, les gané la guerra después de 8 años. Un sufrimiento cada vez que los tenía que enfrentar, uno de ellos la doctora Isabel Díaz, hoy es una anécdota y no guardo remordimientos, pero si que me la hicieron difícil.

7- Un técnico: El técnico que mejor tuve fue Fabio Radaeli, me enseñó todo, un técnico que imponía respeto absoluto sin gritar por el solo hecho de que explicaba todo, te hacía pensar, te explicaba cada detalle para que sepas el porqué. Un Genio del fútbol,me hubiera gustado tenerlo más tiempo.

8- Si no hubieses sido futbolista: Hubiera sido actor, modelo, me hubiera tirado por ese lado. Algo fácil jajaja.

9- Un pasatiempo: Mi pasatiempo es estar en mis negocios, tomar café, proyectarme con mas emprendimientos y leer un poco.

10- Un anhelo: Mi anhelo más grande siempre va ser, poder haber jugado en las grandes ligas, selección, para eso me había preparado desde chico, las diferentes circunstancias de mi vida, truncaron muchas cosas.