El regalo de "Dios" al Santo: Maradona obsequió camisetas autografiadas a Juventud

Diego Maradona, el astro del fútbol mundial, le envió dos camisetas al Centro Juventud Antoniana para colaborar con el plantel. “El sábado me comuniqué con mi amigo Maxi Caire y el domingo ya tenía el ok de Diego. Tener la ayuda de Diego, es muy especial”, aseguró Ricardo Gómez, gestor del milagro.

La suspensión del fútbol argentino por la pandemia del coronavirus, ha multiplicado la crisis económica en los diferentes clubes del ascenso y Juventud Antoniana no es ajeno a esta situación. Por esto, la dirigencia decidió licenciar a los jugadores de la primera hasta que se reanude el torneo.

Pero no todas son malas en Juventud. Los milagros existen y las conexiones también, pero todo tiene un origen y esta vez estuvo en las manos del ex jugador del club, Ricardo Gómez, quien fue el gestor de la buena nueva. El jugador Maxi Caire, jugador del Lobo, le comentó la situación y Diego Maradona, decidió regalar dos camisetas autografiadas para ayudar al plantel.





Ricky, en diálogo con InformateSalta, relató cómo pudo gestionar la ayuda. “Hablando el sábado con mi amigo Maxi Caire, que juega en Gimnasia y Esgrima de La Plata y lo tiene a Maradona de técnico. Con Maxi jugamos en Colón juntos y hace 10 años, que somos amigos y siempre estamos en contacto. Esto paso el sábado y domingo ya tenía el ok de Diego”, dijo.



El ex jugador, hoy coordinador de las inferiores de Juventud, hizo las gestiones para ayudar al club. “Todo fue para ayudar al club al cual quiero mucho y que me dio muchas cosas lindas, me formó y por ello pude llegar a primera división”, aseguró.

Las dos camisetas autografiadas por Diego Maradona, serán subastadas y lo recaudado será para pagar a plantel y para solventar gastos de las inferiores. El próximo viernes se conocerá la fecha de la subasta.