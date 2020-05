Perdió a su hijo por un siniestro vial y pide justicia: quedó en coma y agonizó durante 15 días

Una familia destrozada y una muerte por la imprudencia al volante. José Facundo Leonel Torres, un joven de 22 años, falleció luego de haber un sufrido un siniestro vial, que lo dejó en coma y hospitalizado durante 15 días. Su familia pide justicia.

En diálogo con InformateSalta, su padre, Miguel Torres, contó que el 1° de abril su hijo circulaba con su moto Corven Triax 110 por la intersección de las calles Arturo Jauretche y Mar de las Antillas del barrio Pablo Saravia cuando fue colisionado por un automóvil Renault Megane. El impacto le provocó un traumatismo encélalo craneano grave del que no pudo recuperarse y lamentablemente perdió la vida el 15 de abril.

Al momento del siniestro, tres jóvenes que estaban en el lugar auxiliaron a José e impidieron que el automovilista se diera a la fuga. “No dejaron que se vaya el hombre, se quedó en el lugar, lo retuvieron. Cuando llega la policía, le pidieron los datos, lo llevan a la comisaría para hacerle el dosaje de sangre que dio negativo a alcohol”, expresó.

El hombre aseguró que se acercó a la comisaría de Barrio San Remo a radicar la denuncia en varias oportunidades y recién a la tercera, pudo realizarla. “Me decían que mi hijo era mayor de edad, que el aún estaba con vida. Estaba con vida, pero en riesgo y que estaba con respirador artificial, en estado de coma, él no iba a poder hacer ningún tipo de denuncia así que yo como padre iba a hacerla por él”.

En este sentido, indicó que estuvo haciendo averiguaciones sobre el hombre que manejaba el auto y muchos vecinos de los barrios Pablo Saravia y San Remo le manifestaron tenerle miedo. “Me dijeron que vende droga y tiene comprada a la policía”, afirmó.

No obstante, Miguel al enterarse que el hombre que chocó a su hijo asiste con frecuencia a la comisaría intentando recuperar su auto, que aún está retenido, decidió dejarle un mensaje. “Yo a este señor le dejé mi número de teléfono en la comisaría, tengo entendido que iba a querer retirar el auto. Le dejé un mensaje en el que le pido que por favor me llame, yo quería escuchar su versión, que me llame y se solidarice de alguna manera. Yo como papá si cometo un daño no intencional, así me insulten, yo voy a ver los medios de comunicarme y de estar presente. Él se fue a la casa y sigue ahí tranquilo”.

Finalmente, lamentó que todavía no pudo hacer ninguna presentación en la justicia por la feria extraordinaria decretada por el aislamiento social y obligatorio.