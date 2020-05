En medio de la crisis, los taxistas conmemoran hoy su día

Hoy se celebran 70 años de aquella primera conquista de los peones de taxis que lograron un primer convenio colectivo de trabajo en 1950. Del acontecimiento participó Eva Perón, por ello, luego de algunos años, se institucionalizó el 7 de mayo, cumpleaños de Evita, como el día del taxista.

“En ese momento hubo muchas ilusiones, esperanzas por parte de los compañeros porque se podían conseguir muchos beneficios. Pero hoy, a esta altura de la vida, nos encontramos con muy pocas conquistas, un sector que esta muy relegado. En la actualidad el taxi es el único que se maneja dentro de un marco legal, el remis no debe levantar pasajeros en la calle, no puede hacer base. Nosotros hicimos muchos reclamos y manifestaciones pero no hemos encontrado respuestas concretas por parte de las autoridades”, manifestó el secretario General de la Federación de taxistas, Raúl Saldaño.

A la crisis que ya venía atravesando el sector, se sumó la paralización del trabajo debido a la cuarentena. “Las recaudaciones se nos han reducido en un 80%. Tenemos compañeros choferes que hoy en día logran un cierto porcentaje como comisión y son cifras magras, son muy malas las recaudaciones, el dinero no alcanza ni para cubrir la alimentación imprescindible, no están pudiendo pagar los servicios. Los titulares también están muy complicados porque muchos tienen compromisos con autos 0 km, con cuotas inalcanzables de entre $20 y $25 mil pesos,, algunos tienen deudas de $52 mil pesos”, dijo a InformateSalta.

Si bien muchos taxistas pudieron acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, consideran que los $10 mil no alcanzan para paliar la dramática situación que viven muchas familias. “Una vez que todo se reactive, nos vamos a sentar con autoridades de la AMT para no pagar la tasa de fiscalización que hoy onda en los $3500, también a actualización documental vamos a solicitar que no se la cobre”, manifestó.

Saldaño también indicó que están “evaluando con abogado los contratos de los planes de autos y ver si podemos hacer alguna presentación para pedir a quienes financian los vehículos que se prorroguen los plazos para el pago de cuotas como lo hicieron las tarjetas de crédito y que no se cobre intereses”.