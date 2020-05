Docentes de colegios privados denuncian el atraso del pago de sus sueldos

Victor Gómez, secretario de SADOP, apuntó a las instituciones y al atraso de los padres en el pago de la cuota, en las demoras para percibir sus salarios, muchos con descuentos. Lamentó las críticas a los docentes, sobre que no están dando un “buen servicio” con las clases online.

Entre los múltiples sectores que están atravesando complicaciones a raíz de la cuarentena preventiva se encuentra la educación privada, más precisamente sus docentes, quienes reclaman por el atraso en el pago de sus salarios.

En diálogo con Radio Salta el secretario general de SADOP, Víctor Gómez, señaló que la pandemia por el coronavirus “ha generado una serie de irregularidades en todas las actividades, entre esas en los colegios privado que han sufrido en el cobro de las cuotas, esto ha generado que muchos docentes que viven del pago de los padres, están cobrando sus sueldos con atrasos o reducciones”, manifestó.

“Siempre consideramos que el responsable directo del pago es la institución, (por eso) apelamos a los colegios a que paguen los sueldos en tiempo y forma, apelamos también a la buena voluntad de los padres, porque si no lamentablemente los docentes no cobramos los sueldos ni en tiempo ni forma”, señaló Gómez.

Dicho esto hizo hincapié en cómo la pandemia no solo modificó el hábito de trabajo, sino también en que los educadores dedican más tiempo al trabajo. “El 63% de los docentes privados trabajan más horas de lo habitual, no se pueden desconectar durante el día de las plataformas, por las consultas, los requerimientos de los directivos, todo eso hace que los docentes trabajemos más horas”, aseveró.

Con un esfuerzo redoblado, el secretario gremial lamentó las críticas que reciben. “Me parece egoísta que los padres consideren que no se está brindando un buen servicio, quizás no es de la calidad o de la forma que habían pensado, como es tradicional en lo presencial, pero tampoco es justo que los docentes no cobren su sueldo por falta de voluntad de los padres”, sentenció.