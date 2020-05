Incertidumbre de los colegios privados sobre la ayuda de Nación para el pago de sueldos

Según se anunció en el Boletín Oficial de la Nación, el Estado decidió que las instituciones educativas sin subsidio ni aporte estatal podrán acceder al beneficio del salario complementario, contemplado en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Sin embargo, desde el sector de los colegios privados hay más incertidumbre que tranquilidad por el anuncio.

InformateSalta dialogó con Roberto Suaina, titular del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC), se refirió al respecto: “Esto de la ayuda de la ATP, con la particularidad que cada provincia es dispar con el aporte estatal, la regulación de colegios, etc., cuando Nación quiso ayudar se vio imposibilitada al no tener los datos concretos”, indicó.

A esto sumó que posteriormente “Nación emitió un comunicado donde dijo que no se haría (la asistencia) hasta que las provincias den la información, y en las idas y venidas sentimos que estas noticias sobre que llegan ayuda, que la manda… al final no sabemos qué mandan, no sabemos qué instrumentación habrá, y más que dudas aún no hemos recibido nada”, precisó.

En medio de este escenario poco claro, Suaina recalcó la situación que atraviesa la enseñanza privada en Salta, tendida de un hilo. “Al día de hoy, desde el Ministerio me comunicaron que se va a pagar mañana el aporte estatal, pero hasta hoy los docentes de la gestión privada no cobraron sus sueldos, la ayuda a los colegios no se ha efectivizado y la situación en que estamos es sumamente delicada, junto a la morosidad del pago de las cuotas, que nos pone mal de un lado y del otro por donde se lo mire”, sintetizó.

“La morosidad se ha dado en todos los colegios, esto nos lleva a una situación de quiebre delicada”

Suaina enfatizó que desde el año 2019 el sector privado de la educación se encuentra en un panorama complicado, sentenciando que en este año “ajustamos al máximo el presupuesto, destinando el 90% al pago de sueldo, nadie imaginaba la pandemia pero hoy por hoy nos destinamos otros recursos para gastos de sueldos, hay quienes dicen que no estamos gastando lo mismo, opinan sin saber los gastos de los colegios, que están delicados”.

Finalmente, se mostró contrario al proyecto que se estaba por tratar en la Cámara de Diputados, respecto al interés por saber la realidad del sector a fin de buscar medidas que ayuden a los padres con respecto a las cuotas. “Pareciera que no somos parte del pueblo, si tenemos gente que mira en forma parcial la situación es preocupante, con un proyecto que mira al bolsillo de los padres y escapa del de las instituciones, podrían ver proyectos más coherentes, como el escalonamientos de los sueldos que nadie habla”, concluyó.