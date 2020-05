Empleado municipal de La Viña denunciado por estafas con el Ingreso Familiar de Emergencia

Cada vez son más las denuncias contra falsos gestores de ANSES que estafan a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia. En este caso, una mujer de La Viña denunció a un empleado municipal de ésa localidad por haber cobrado su beneficio.

“Le pedí que me ayudara porque somos conocidos y amigos. Él tenía todos mis datos y yo pensé que la clave me iba a llegar a mi teléfono. Pero él creó mis claves y a él le llegó el código para cobrar por el cajero. El me pasó el código pero ya había sacado la plata”, dijo la damnificada en InformateSalta.

La denunciante, Margarita Pérez, contó que tras varios días de no tener novedades, se comunicó con Alberto Corregidor, quien le había realizado el trámite, para pedir el código de cobranza. “Cuando yo fui al cajero para hacer la operación, me salía que los datos eran incorrectos. Cuando fui a ANSES a consultar si había algún problema con los datos, me dijeron que estaban todos los datos correctos. Me dijeron que estaba todo correcto. Cuando llamé a Banelco me dijeron que esa era mi código y que tenía que hacer una denuncia”.

LA mujer es empleada doméstica y por la situación de la pandemia estuvo mucho tiempo sin poder trabajar y ahora no encuentra trabajo. Tiene tres hijas y un nieto. "Realmente necesitamos el dinero. Quiero que esto se aclare lo antes posible porque la verdad que la estamos pasando muy mal", dijo.