Para Nanni, antes de avanzar en el presupuesto 2021, hay que tratar el 2020: “No hay excusas”

El diputado radical sostuvo que es un muy negativo que a esta altura no haya un cálculo de gastos e ingresos y criticó duramente que se haya permitido la reasignación de partidas hasta fin de año sin pasar por el Congreso. Además dijo que no tiene sentido trazar una hoja de ruta trienal.

Mientras el Gobierno Nacional ya trabaja en la elaboración del Presupuesto 2021, desde el sector de la oposición insisten en la necesidad de enviar primeramente una ley de gastos 2020, y a su vez dar marcha atrás con el DNU que habilita al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a reasignar partidas presupuestarias hasta fin de año sin pasar por el Congreso.

Al respecto, Miguel Nanni, diputado nacional por Salta e integrante del bloque opositor de “Cambiemos”, en diálogo con InformateSalta, señaló que no hay excusas para que no haya presupuesto este año. “Ya las comisiones están funcionando perfectamente, es una picardía política por parte del Presidente Alberto Fernández”, expresó.







Nanni insistió en que a esta altura es muy negativo que no exista un calculo de gastos e ingresos y encima se desande un camino que daña lo institucional como es la reasignación de partidas presupuestarias sin control. “Los argentinos tendrían que tener derecho a saber en que se gasta la plata y cuales son las prioridades del gobierno”, dijo.

El diputado insistió en que la pandemia no puede ser motivo para suprimir los controles de la democracia. “El hecho de que no haya presupuesto te muestra que no hay un plan de gobierno, porque el plan del gobierno es el presupuesto, las prioridades que vos tenés en educación, seguridad, salud, entonces yo lo veo con muy malos ojos”, dijo.

Con respecto al endeudamiento externo, razón por la cual, el presidente Alberto Fernández anunció que gobernaría este año sin Ley de Presupuesto, prorrogando la que rigió durante el 2019, también fue crítico. “Lo que debíamos hoy, lo debíamos ayer y lo vamos a deber mañana, eso no es una excusa para no presentar presupuesto”

Por último, se refirió a la elaboración de un Presupuesto Plurianual 2021-2023. “Es algo inédito pero sin sentido, vos calcula que las previsiones presupuestarias que tenés el año que viene o en dos años van a ser imposibles de saber, lo que nosotros tenemos que tener es una hoja de ruta más certera, más acotada en el tiempo”