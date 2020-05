Crisis en La Balcarce: “La gente no viene durante el día”

InformateSalta salió a recorrer los locales gastronómicos que forman parte del popular Corredor Balcarce, allí Alberto Juri, uno de los propietarios de la Peña Doña Julia Los Cardones, abrió sus puertas y contó cómo viven tras 60 días de confinamiento por el coronavirus.

“Estos dos meses fueron tremendos, desde la salud mental y lo económico, uno vive de sus ingresos. Hay cuentas, alquileres, servicios que pagar, es tremendo. Este negocio lo abrimos con mis hermanos, comenzamos cocinando nosotros, haciendo los repartos y poco a poco logramos incorporar empleados que hoy subsisten gracias a que implementamos el delivery”.

Luego de recibir el permiso para abrir sus negocios hasta las 20 opinó: “Reconozco que esta habilitación es un gran paso y felicito a las autoridades que lo han permitido, pero al Corredor Balcarce no nos sirve porque es un corredor nocturno”, lamentó.

“Nosotros tenemos un público que viene de noche, pero es un gran avance. Tengo la esperanza de que en poco tiempo el horario se extienda hasta las 00:00 para que tengamos mayor afluencia porque la gente no viene durante el día”.

El domingo que pasó abrieron sus puertas al mediodía con la esperanza de lograr algunas visitas pero “no vino nadie, no llenamos ni una mesa”, lamentó. Es por eso que convocaron a sus cinco empleados para trabajar por delibery. “Los pocos ingresos son para que ellos puedan llevar algo de dinero a sus casas”.







Alberto reconoció que tuvieron que conseguir los fondos para poder costear el alquiler y los servicios porque la poca ganancia que consiguen no alcanza. “No sé si la gente no está saliendo o no tiene plata o ambas cosas. No volvimos a abrir porque perdemos plata, nosotros vamos a continuar haciendo el delibery”.

Contó que están realizando pizzas, empanadas salteñas, carnes (su especialidad), pollo, cabritos, cazuelas y pastas frescas. “Trabajamos hasta las 23 pueden llamar al 3875 365796 o retirarlo por el local en Balcarce 889”.