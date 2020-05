Casi sin clientes, volvieron a abrir bares y restaurantes de “La Balcarce”

En el primer día de regreso de la actividad, Tupac Puggioni, dueño del restaurante “La Vieja Estación”, explicó que no hubo demasiado movimiento. El horario restringido y la novedad de la apertura, algunas de las razones. “Nosotros no tuvimos ni una sola mesa”, expresó.

No fue como lo esperaban. Tras casi dos meses de permanecer con las puertas cerradas al público, bares y restaurantes volvieron hoy a abrir sus puertas en el horario de 8 a 20 horas, siguiendo un estricto protocolo para evitar contagios.

Sin embargo, según explicó Tupac Puggioni, dueño del restaurante “La Vieja Estación” a InformateSalta, en el corredor turístico de “La Balcarce”, casi no hubo movimiento. “Teníamos mucha expectativa, pero lamentablemente no hubo movimiento, no tuvimos ni una sola mesa ocupada, no se vendió nada”, expresó.







Entre las razones del sinsabor, expresó que quizás mucha gente aún no se enteró de la flamante novedad, y apuntó también a las restricciones de horario. “Yo me imagino que los que estén cerca del centro pueden haber tenido movimiento, en las zonas donde hay más oficinas, nosotros somos nocturnos”, señaló.

Puggioni explicó la fuerte inversión realizada para abrir nuevamente, entre insumos y personal. “Hicimos venir a todo el personal porque el horario es largo, y hoy tuve que ir a comprar todo, porque uno tiene una carta en el restaurant, una cosa es el delivery, y el otro la carta”, manifestó.







No obstante, dijo que tiene esperanzas en repuntar el fin de semana largo. “Le tengo fe al domingo o mañana sábado, pero después en la semana no le veo mucha expectativa, soy sincero. Yo creo que el fin de semana en una de esa movemos un poquito”

Por último, propuso establecer horarios diferenciales para los gastronómicos de la zona centro y otro para los del corredor de la Balcarce. “Nosotros estamos muy lejos que nos sirva el horario, lo que se podría hacer es que al centro le sirva este horario y está buenísimo que lo tengan y que a nosotros nos dejen laburar un poquito de noche y nos recorten toda la siesta o la mañana si es necesario”, finalizó.