Las clases presenciales volverían después de julio de forma gradual

Ante la incertidumbre de muchos padres y las dificultades de otros tantos por el sistema de aprendizaje virtual, Matías Cánepa, ministro de Educación de la Provincia, en el programa “Agenda Abierta”, que conduce el periodista Daniel Gutiérrez, señaló que, en un escenario ideal, el regreso a clases sería después de las vacaciones de julio, de forma gradual.

En la oportunidad, explicó que la idea es articular los contenidos del ciclo lectivo de este año con el del 2021, por lo que en una primera instancia los únicos que regresarían a clases presenciales de lunes a viernes serían los alumnos de 5º año de secundaria y 7º de primaria.

“Estaríamos trabajando los dos años en uno, entonces, aquel que deja el sistema educativo en 5º año no tiene esa posibilidad y el de 7º grado de primaria no puede articular con el primer año de secundaria porque es otro nivel educativo”, precisó en el canal Somos Salta.

A su vez, agregó que, en el mejor de los casos, el resto podría realizarlo una vez por semana o cada 15 días, para mantener contacto con el docente. “El objetivo es que ahora en agosto Salta comience algún desarrollo gradual no masivo, porque desde el área epidemiológica jamás nos van a permitir ahora en esta situación volver masivamente a la escuela”, manifestó.

Con respecto al actual ciclo lectivo, Cánepa aclaró que si bien no habrá calificaciones, no se trata de una promoción automática, sino que quedará en suspenso y se unirá al año que viene. “No se puede calificar lo que no se enseña, pero siempre es bueno que los chicos practiquen para que la vuelta a clases sea más fácil, la idea que nadie se quede atrás y puedan recuperar estos contenidos”, sostuvo.







Por último, manifestó que toda decisión dependerá de lo establecido por Salud de la provincia, y el área Epidemiológica a nivel nacional. “Salta no tienen circulación viral, lo que facilitaría la vuelta a clases pero obviamente todo esto lo tenemos que trabajar con Salud”, finalizó.