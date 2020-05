Iniciaron un sumario contra el empleado municipal de La Viña denunciado por estafa

El acusado es Alberto Corregidor, denunciado por una mujer por cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia en nombre de ella. La estafa no se habría llevado a cabo en el ámbito municipal, sin embargo la intendenta Alba Elizabeth Sánchez le inició un sumario de investigación.

Días atrás, InformateSalta recibió la denuncia de una vecina de La Viña, quien habría sido estafada por un empleado municipal. “Le pedí que me ayudara porque somos conocidos y amigos. Él tenía todos mis datos y yo pensé que la clave me iba a llegar a mi teléfono. Pero él creó mis claves y a él le llegó el código para cobrar por el cajero. El me pasó el código pero ya había sacado la plata”, dijo.

De acuerdo al testimonio de la denunciante, la estafa no se habría realizado en el ámbito municipal, sino que el acusado la había recibido en un local de impresiones de su propiedad. InformateSalta dialogó con la intendenta de La Viña, Alba Elizabeth Sánchez, quien señaló que ya iniciaron acciones legales contra el acusado.

“En lo que respecta al municipio, se le inició un sumario de investigación y tenemos que esperar que la justicia resuelva para ver qué decisión tomar. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. La estafa se habría realizado fuera del horario de trabajo en el local de imprenta que tiente el acusado. Por eso la denunciante no hace referencia a la Municipalidad sino a ésta persona en particular, ellos tenían una relación de amistad”, dijo.

El empleado trabaja en el área de informática. “Cuando yo asumo en el municipio me informan que este personal también hace trabajos de la municipalidad desde su casa, tiene muchos años de antigüedad. Nosotros no podemos tomar una medida en contra del empleado hasta que no se demuestre que es culpable”, expresó Sánchez.