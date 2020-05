Acusan al diputado Chibán por repatriar a su hijo de manera irregular y violar protocolos

De acuerdo a la información que comenzó a circular en los medios y redes sociales, el hijo del diputado Héctor Chiban junto a tres amigos fueron demorados en el peaje de Aunor el último domingo. Venían de Buenos Aires tras haber estado en Miami y como tenían problemas con los papeles no podían entrar a la ciudad.

Debido a esto, el propio Héctor Chiban se apersonó al lugar e incluso habría sido visto adentro del vehículo donde se transportaban, razón por la cual los responsables del control le dijeron que él también debía hacer la cuarentena ya que había estado con los jóvenes adentro del automóvil.

Según la versión de personas que se encontraban en el lugar, el legislador se habría dirigido en tono amenazante a los que pedían respetar las normas. La policía se los llevó a los jóvenes a un hostal en San Lorenzo para que cumplan con la cuarentena; en tanto, el diputado desobedeciendo todos los protocolos se dirigió irresponsablemente a una comisaria a iniciar una demanda contra el medico que se encontraba en la barrera sanitaria.







En una entrevista por FM Aries, el diputado contó su versión de los hechos y denunció abuso de autoridad. Asegura que tiene videos y audios que respaldan su testimonio. “Quiero decir que mi hijo no vino de Miami. Vino con tres amigos en el vehículo particular de uno de ellos desde Buenos Aires, llegaron el domingo a las 16:00 horas a Aunor. Tras dos horas de que los tuvieron retenidos, ellos tenían los permisos perfectamente habilitado, con reserva en hotel para hacer la cuarentena en Salta”.

El legislador señaló que los jóvenes quedaron retenidos ilegalmente. “Mi hijo me llama y me dice que los retenían pero no les daban explicaciones. A las 20:15 me vuelve a llamar para avisarme que todavía los tenían ahí retenidos. A las 20:30 me apersono en Aunor, pido explicaciones y no me las dan, el médico decía que era una cuestión administrativa, los policías decían que era una cuestión de salud, la cuestión es que recibo la llamada de la doctora Pamela Calletti, quien me dijo que tenía una documentación que correspondía a mi hijo. Me preguntó si efectivamente era él, le dije que sí y me dijo que era correcta la documentación”.

Pasaban los minutos y los jóvenes que acompañaban al hijo de Chibán fueron liberados y de dirigieron al hotel que habían contratado con anticipación para realizar la cuarentena. Aclaró que en ningún momento subió al vehículo en el que viajaban. “Viene un policía y me dice que fue una confusión, me piden disculpa. Nos preparamos para salir, viene otro policía y me dice que no podíamos salir porque la ministra de salud había dado la orden de que iniciemos un sumario, corre vista al fiscal. Acá claramente hay una persecución política”.

El diputado continuó con su relato y agregó: “Me llama nuevamente Calletti diciendo que estaba enterada que habían liberado a los otros chicos y a mi hijo no. Dijeron que mi hijo no quería ir a un hotel pero no era verdad, mi hijo ya tenía una reserva para ir a un hotel. Entre idas y vueltas me dicen si yo podía llevar a mi hijo, eran las 23 horas, pero les dije que dejaran constancia que ellos me dijeron que yo lo llevara a mi hijo. Se toma constancia, cuando estamos saliendo en la camioneta aparece el otro médico y me dice que no podía llevar a mi hijo. Me dijeron que no podía, que yo tenía que volver a hacer la cuarentena. Llamamos a un remis, lo llevan en remis al hotel. Al otro día fui y radique la denuncia por abuso de autoridad. Está todo grabado, tengo video y audios”.