El Gobierno Nacional dará de baja todas las pensiones que no cumplan con estos requisitos

El Gobierno Nacional ha implementado medidas más estrictas para asegurar que las Pensiones por Invalidez se otorguen únicamente a quienes realmente cumplen con los requisitos legales establecidos.

En este contexto, las autoridades han informado que se realizarán auditorías exhaustivas a más de un millón de Pensiones por Invalidez en todo el país, además de enviar cartas documento a los beneficiarios.

¿Por qué se auditarán las Pensiones por Invalidez?

Según el comunicado oficial, el objetivo de las auditorías es identificar irregularidades y posibles fraudes relacionados con la titularidad del beneficio previsional. Esta acción se ha tomado debido a que auditorías anteriores revelaron que un alto porcentaje de beneficiarios no cumplía con los requisitos necesarios para recibir dicho beneficio.

Los beneficiarios deben contar con todos los requisitos establecidos para poder acceder a la pensión.

¿Quiénes perderán sus pensiones?

Aquellos que no cumplan con los requisitos para cobrar la pensión, según lo estipulado por el Gobierno, serán dados de baja. Las condiciones consideradas para el cobro son las siguientes:

Certificado Médico Oficial: Debe ser emitido por un establecimiento oficial o la ANDIS.

Grado de incapacidad: Debe ser igual o superior al 66%.

Edad: No podrán acceder personas mayores de 65 años.

Residencia: Se requiere nacionalidad argentina o al menos 10 años de residencia en el país (para menores, 3 años de residencia de los padres).

Ingresos: Los beneficiarios no pueden recibir jubilaciones o pensiones adicionales. El grupo familiar de menores no debe superar cuatro jubilaciones mínimas.

¿Cuál es el nuevo requisito para cobrar las pensiones?

Además de los requisitos previamente establecidos, el Gobierno ha determinado que los titulares de pensiones que se ausenten del país por más de 90 días consecutivos perderán el derecho al cobro del beneficio. Esta medida fue establecida en la Resolución 918/2024 y se verificará utilizando la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones.

Aumento de la Pensión por Invalidez en abril

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por vejez recibirán un beneficio de $199,879.06. Con el bono adicional, el monto total ascenderá a $269,879.06. Los beneficiarios que serán auditados recibirán una carta documento.

Calendario de pagos de abril 2025: ¿cuándo cobrar la pensión?

ANSES ha establecido el calendario de pagos de abril para los titulares de pensiones no contributivas de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: Del 9 al 23 de abril, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo: Del 24 al 30 de abril, según la finalización del DNI.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): Del 9 al 14 de abril, según la terminación del DNI.

¿Qué hacer si se suspende la pensión?

Si se produce la suspensión de la pensión, se podrá gestionar un turno presencial en ANSES y presentar un recurso de reconsideración ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sin embargo, la baja será definitiva si se confirma el incumplimiento de los requisitos. /El Cronista